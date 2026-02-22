americateve

Rennes supera 3-0 al Auxerre en la Ligue 1 en el primer duelo de Haise al frente

PARÍS (AP) — El primer partido de Franck Haise al mando de Rennes comenzó con una contundente victoria por 3-0 el domingo ante Auxerre en la Ligue 1.

El mediocampista Mahdi Camara anotó dos goles en la primera mitad, a ambos lados de un tanto del delantero Esteban Lepaul, para que Rennes se fuera al descanso arriba por tres goles. Haise reemplazó a Habib Beye, quien dejó al Rennes para firmar con el Marsella.

Rennes apenas pasó apuros en la segunda parte y subió provisionalmente al quinto puesto, a tres puntos del cuarto, Marseille, en la carrera por un lugar en la Liga de Campeones.

Lille necesita ganar en Angers más tarde para recuperar el quinto puesto por diferencia de goles. El tribulado Auxerre es 16to.

Más tarde, Lyon visitó a Strasbourg en busca de su 14ta victoria consecutiva en todas las competiciones. El Burdeos y Paris Saint-Germain comparten el récord francés con 16 triunfos seguidos.

Ha sido un giro notable para el Lyon del entrenador Paulo Fonseca, que evitó el descenso a la segunda categoría por irregularidades financieras tras ganar una apelación en julio.

En los otros partidos del domingo, Niza recibe a Lorient y Nantes, que también pasa apuros, se mide con Le Havre.

PSG volvió a la cima el sábado después de que su rival por el título, Lens, perdiera en casa ante Monaco.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

