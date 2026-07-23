Reloj de cuenta regresiva olímpico plantea dudas sobre plazos de sedes para Brisbane 2032

La atleta australiana Emma McKeon (izquierda) y Andrew Liveris, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, posan durante la presentación del reloj con la cuenta regresiva a seis años de las justas, el jueves 23 de julio de 2026, en Brisbane, Australia. (Darren England/AAP Image vía AP) AP

El alcalde Adrian Schrinner mencionó al oportuno ibis blanco en sus palabras de bienvenida y bromeó con la multitud diciendo que no sería un evento en Brisbane sin la aparición de un “bin chicken”, como se conoce coloquialmente al ave.

A nivel local, hay un pequeño y humorístico impulso para que el ibis se convierta en mascota de los Juegos de Brisbane, en lugar de uno de los animales nativos más conocidos de Australia, como el canguro o el koala.

El l ave se apartó antes de que el gran reloj digital de Omega comenzara oficialmente la cuenta regresiva el jueves en el centro comercial Queen Street, en el centro de la ciudad.

Eso ocurrió apenas unas horas después de que la Autoridad Independiente sobre Infraestructuras y Coordinación de los Juegos publicara diseños renovados para el Centro Acuático Nacional, que albergará pruebas olímpicas.

El nuevo reloj puso aún más énfasis en el tiempo que se reduce para la construcción de cara a los Juegos Olímpicos. Todavía no ha comenzado ninguna obra importante en el estadio principal de 3.600 millones de dólares australianos (2.600 millones de dólares), casi cinco años después de que Brisbane recibiera los derechos para los Juegos de Verano.

Andrew Liveris, presidente del comité organizador de Brisbane 2032, afirmó que no hay motivo para el pánico.

“Seis años está perfectamente bien para la construcción, incluso bajo condiciones de estrés”, señaló. “Tengo mucha confianza en que las contingencias están incorporadas para permitir que eso ocurra”.

Liveris indicó que informó a la presidenta del COI, Kirsty Coventry, tan recientemente como el lunes en Nueva York, tras la final de la Copa del Mundo de fútbol.

“Tuvimos una larga conversación sobre cronogramas, sedes, deportes, y estamos seguros de que no estamos tarde", expresó.

El Comité Olímpico Internacional respaldó el año pasado el plan revisado de sedes del gobierno de Queensland tras varios comienzos en falso, al señalar que los Juegos de Brisbane estaban “en el camino correcto”.

Aún hay grupos que se oponen a construir grandes recintos deportivos en los parques del centro de la ciudad, y existe una preocupación más general por el aumento de los costos de organizar los Juegos.

La GIICA, las siglas en inglés de la autoridad de coordinación, apenas tomó posesión del sitio de Victoria Park para el estadio principal de 63.000 asientos el mes pasado, después de que la policía retirara a los manifestantes.

Dudas sobre la renovación del centro acuático

No tendrá control del sitio cercano para la sede acuática hasta septiembre. Los organizadores no han revelado si la capacidad olímpica temporal —proyectada inicialmente en 25.000— del centro acuático se redujo para evitar sobrecostos.

Sea cual sea esa capacidad temporal, Schrinner dijo que el resultado como legado —un recinto permanente de 8.000 asientos— sería “fantástico”.

El gobierno estatal de Queensland, que es el principal respaldo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032 con apoyo de los gobiernos federal y local, devolvió el concepto original de la sede acuática a la etapa de planificación por razones presupuestarias.

“El gobierno de Queensland está haciendo lo responsable, en estas condiciones y con costos cambiantes”, manifestó Schrinner. “Hay que hacer ajustes al plan, y eso es exactamente lo que está ocurriendo; es algo responsable”.

Más de una docena de nuevos recintos deportivos están en cartera, incluido un controvertido centro de remo en Rockhampton, una ciudad costera en el centro de Queensland. Los críticos sostienen que el impacto del flujo de las mareas y el hábitat de cocodrilos en el río Fitzroy lo hacen inadecuado para albergar pruebas olímpicas.

Liveris dijo que todas las sedes seguían pasando por informes de validación, incluido el remo.

“Ahora mismo no hemos tenido ninguna luz roja y algunos verdes muy buenos, y un par de amarillos”, comentó. “Y se está trabajando en ellos para más adelante este año”.

Liveris señaló que estaba preparando un “presupuesto revisado desde abajo” para presentarlo a comienzos del próximo año, después de que el COI haya finalizado el programa deportivo.

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FUENTE: AP