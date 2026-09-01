Relevista de Guardianes Carlos Hernández revela que texteaba antes de chocar en Venezuela

ARCHIVO - El venezolano Carlos Hernández, de los Tigres de Detroit, lanza en el séptimo inning del juego ante los Nacionales de Washington, en esta foto del juves 3 de julio de 2025 (AP Foto/Daniel Kucin Jr., archivo ) AP

Los Guardianes añadieron a Hernández al roster de 40 peloteros activos el martes, lo que permitió que el lanzador derecho completara su camino de regreso a las Grandes Ligas.

“Siento que estoy aquí como un testimonio de la voluntad de Dios", expresó Hernández sentado en el dugout de los Guardians durante la práctica de bateo. "De lo contrario, no hay manera de explicar con palabras normales lo que me ha pasado”.

Hernández, quien apareció en cinco juegos con los Guardians la temporada pasada, fue sacado de entre los restos de su vehículo tras el choque del 11 de enero. El jugador de 29 años contó que iba manejando con su cuñado y un buen amigo cuando se distrajo.

Sufrió una fractura del fémur derecho, un esguince de tobillo, una fractura del brazo izquierdo y “un corte profundo en el brazo que casi llegaba al hueso”.

“Quiero que esto sirva como recordatorio para no conducir y textear. El accidente ocurrió justo cuando estaba texteando al manejar y fue muy intenso. Fueron lesiones muy graves. Tenía mucho miedo".

Hernández, quien ha pasado la mayor parte de esta temporada rehabilitándose en la sucursal de la Triple-A en Columbus, indicó que los otros pasajeros también resultaron heridos, pero ya se recuperaron.

“Gracias a Dios, todos están vivos”, manifestó.

El mánager de los Guardianes, Stephen Vogt, comentó que estuvo en contacto con Hernández después del accidente.

“Hablé un poco con él justo después de que ocurrió y luego hablé con él un par de veces cuando llegó a Arizona", relató el piloto. "Pero lo principal era ver cómo estaba él y su familia y asegurarme de que estaban bien y de que él estaba bien.

“Hay cosas mucho más grandes que el béisbol. Es increíble que haya vuelto al montículo y esté regresando a las Grandes Ligas. Estoy seguro de que él y su familia están muy orgullosos”.

Hernández ha pasado la mayor parte de su carrera con Kansas City, lanzando para los Reales de 2020 a 2024. La temporada pasada estuvo con Filadelfi, Detroit y Cleveland.

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FUENTE: AP