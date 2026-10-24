Relato sobre la memoria emocional de una familia se lleva el máximo honor en Morelia

El director Bruno Santamaría Razo posa con el premio a mejor largometraje mexicano por "Seis meses en el edificio rosa con azul" en la ceremonia de premiación de la 24a edición del Festival de Cine de Morelia en Morelia, México, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista) AP

El filme, que mezcla documental y ficción, se llevó también el premio del público. Santamaría Razo destacó la importancia de los apoyos gubernamentales, otorgados con plena libertad creativa, para que su filme, una coproducción méxico-brasileña, pudiese concretarse.

“Es muy bonito trabajar con la libertad para ver que está bien perderse y que hay gente que te está respaldando”, dijo el realizador al recibir el galardón del público. “Las mejores películas que he visto son esas, las que están hechas con esa libertad”.

El cineasta agradeció a su esposo, Kiryl Synkou, quien lo acompañó en la alfombra roja.

El premio de mejor dirección de largometraje mexicano fue para Nicolás Pereda por “Lo demás es ruido”, una comedia de cámara sobre una familia de compositores protagonizada por Teresita Sánchez, quien obtuvo el premio de mejor actriz.

Pereda agradeció esta nueva distinción en Morelia, donde su ópera prima, “¿Dónde están sus historias?”, fue elegido mejor largometraje mexicano en 2007. También destacó que Sánchez, con quien ha filmado una decena de películas, vivió muchos años en la ciudad, por lo que el premio la haría muy feliz.

El galardón a mejor actor fue para el protagonista de “Salón de Belleza”, Sam Louwyck, por su cautivadora interpretación en la película de Nathalia Acevedo basada en la novela homónima de Mario Bellatín. Louwyck no estuvo presente en la ceremonia.

El jurado —presidido por el cineasta español J.A. Bayona e integrado por la directora vasca Jaione Camborda, la directora y productora estadounidense Amy Redford y la compositora mexicana de música clásica Gabriela Ortiz — adelantó que con sus elecciones buscaron “repartir” amor entre varias de las películas en la competencia.

“Estuve en Morelia presentando mi primer cortometraje hace 26 años”, dijo Bayona sobre su participación en la que entonces era una muestra de cortos. “No existía ni el festival (...) Regreso aquí como presidente de jurado y feliz de volver”.

Alexandre O. Philippe, Jonathan Romney, Juan Carlos Rulfo, Raphaëlle Pireyre, Pedro Aguilera, Federico Luis, Iván Trujillo, Antonio Zirión y Nicolás Echevarría fueron otros miembros del jurado que eligieron a los ganadores de Morelia.

Más largometrajes ganadores

El filme de Joaquín del Paso sobre una familia haitiana que cae en las garras de talamontes clandestinos en los bosques de las mariposas monarcas, “El jardín que soñamos”, obtuvo el premio de mejor fotografía y una mención especial.

El director guatemalteco-mexicano Joaquín Ruano se llevó el galardón a mejor guion de largometraje mexicano de ficción por “Nosotros”, que aborda la relación sentimental de un guardia privado de seguridad indígena y una mujer trans.

Fernanda Tovar fue reconocida con el Premio Casa Wabi-Escine para directores noveles por “Chicas tristes”, una historia del paso a la edad adulta donde una joven sufre abuso sexual.

“Forensita”, en el que Pablo Vaca retrata a una adolescente oaxaqueña que ayuda a su tío forense siguiendo el oficio familiar, fue elegido mejor documental.

Cortometrajes y premios adicionales

El cortometraje de ficción “Cuerda manual” de Gustavo Obregón, el corto documental “Voces del bosque” de Teresa Camou y Arturo López Barrera, y el animado “Cuna de lobas” de Emilia Schettino Bustamante se impusieron en sus respectivas categorías.

“Buenos días, buenas noches, buenas tardes”, de Adrián González-Camargo, se llevó el premio de mejor largometraje michoacano que se concede entre filmes del estado anfitrión del festival. González-Camargo celebró el éxito de la cinta después de 13 años de desarrollo.

El primer Premio Ambulante-Eugenio Polgovsky para la postproducción de un documental seleccionado en Impulso Morelia 12 fue para “Homeboy”, de Alonso Garibay y Alejandro Bernal.

El Premio Churubusco de la 12ª edición de Impulso Morelia —la iniciativa del festival para apoyar a proyectos en desarrollo— recayó en “Legítima”, de Elisa Miller, y “Toda el agua del mundo”, de Diego del Río.

El realizador Santiago Maza fue elegido para cursar un máster en Distribución en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) en la primera Beca ECAM otorgada en colaboración con la Casa de México en el Cine y el FICM.

“Mi sangre es petróleo”, de Vania Carolina Quevedo, se llevó el premio La Musa al mejor largometraje documental realizado por una mujer.

FUENTE: AP