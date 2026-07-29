Reino Unido procesa a adolescente noruego reclutado como sicario por grupo vinculado a Irán

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Los fiscales manifestaron que Johannes Kongsnes Natland, de 19 años, aceptó disparar a una persona desconocida por 25.000 euros (28.000 dólares) en marzo del año pasado. Pero dos días después de llegar al Reino Unido, fue detenido en un hotel de Huddersfield, en el norte de Inglaterra, con dos armas y municiones.

Un jurado del Tribunal Penal del Centro de Londres declaró a Natland culpable de conspiración para cometer asesinato tras deliberar durante más de 17 horas.

Natland, que trabajaba a tiempo parcial en una pizzería en el momento de su detención, fue reclutado por un grupo sueco de crimen organizado conocido como la Red Foxtrot, que tiene vínculos con el gobierno iraní, señalaron en un comunicado agentes antiterroristas del Servicio de Policía Metropolitana de Londres.

El comunicado indicó que “aunque nunca se ha identificado al objetivo del plan de asesinato, los agentes (antiterroristas) de Londres descubrieron una cantidad significativa de pruebas que demuestran que Natland era plenamente consciente de que le estaban pidiendo matar a alguien en el Reino Unido”.

Natland fue contratado por un joven de 17 años conocido como “Generalen”. Un tribunal en Noruega declaró culpable al adolescente el año pasado de intentar “contribuir a un asesinato” y lo condenó a 14 años de internamiento. Un joven de 16 años está a la espera de juicio en Noruega por su papel en la conspiración.

Reino Unido sancionó el año pasado a la Red Foxtrot y su líder “debido a su implicación en la violencia contra objetivos judíos e israelíes en Europa en nombre del régimen iraní”. Las sanciones incluyen la congelación de activos, que prohíbe a las empresas británicas gestionar fondos u otros activos económicos controlados por la organización.

___________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP