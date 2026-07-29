americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reino Unido procesa a adolescente noruego reclutado como sicario por grupo vinculado a Irán

LONDRES (AP) — Un adolescente noruego fue declarado culpable en un tribunal de Londres el miércoles de viajar a Gran Bretaña para llevar a cabo un asesinato por encargo en nombre de una banda criminal internacional vinculada a Irán.

Los fiscales manifestaron que Johannes Kongsnes Natland, de 19 años, aceptó disparar a una persona desconocida por 25.000 euros (28.000 dólares) en marzo del año pasado. Pero dos días después de llegar al Reino Unido, fue detenido en un hotel de Huddersfield, en el norte de Inglaterra, con dos armas y municiones.

Un jurado del Tribunal Penal del Centro de Londres declaró a Natland culpable de conspiración para cometer asesinato tras deliberar durante más de 17 horas.

Natland, que trabajaba a tiempo parcial en una pizzería en el momento de su detención, fue reclutado por un grupo sueco de crimen organizado conocido como la Red Foxtrot, que tiene vínculos con el gobierno iraní, señalaron en un comunicado agentes antiterroristas del Servicio de Policía Metropolitana de Londres.

El comunicado indicó que “aunque nunca se ha identificado al objetivo del plan de asesinato, los agentes (antiterroristas) de Londres descubrieron una cantidad significativa de pruebas que demuestran que Natland era plenamente consciente de que le estaban pidiendo matar a alguien en el Reino Unido”.

Natland fue contratado por un joven de 17 años conocido como “Generalen”. Un tribunal en Noruega declaró culpable al adolescente el año pasado de intentar “contribuir a un asesinato” y lo condenó a 14 años de internamiento. Un joven de 16 años está a la espera de juicio en Noruega por su papel en la conspiración.

Reino Unido sancionó el año pasado a la Red Foxtrot y su líder “debido a su implicación en la violencia contra objetivos judíos e israelíes en Europa en nombre del régimen iraní”. Las sanciones incluyen la congelación de activos, que prohíbe a las empresas británicas gestionar fondos u otros activos económicos controlados por la organización.

___________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la izquierda, saluda a sus seguidores junto a su esposa Ana Lucía Pineda durante una misa en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá, Colombia, el 9 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

De la Espriella propone giro en política exterior de Colombia, romperá relación con Cuba y Nicaragua

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

Destacados del día

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

Sandro Castro publica una sátira sobre Otero Alcántara y refuerza la narrativa del régimen cubano en Instagram

Sandro Castro publica una sátira sobre Otero Alcántara y refuerza la narrativa del régimen cubano en Instagram

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter