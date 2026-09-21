Reino Unido ofrecerá reabastecimiento aéreo a Arabia Saudí para frenar ataques hutíes

El primer ministro británico Andy Burnham pronuncia un discurso en una recepción en 10 Downing Street, Londres, el lunes 21 de septiembre de 2026, para reconocer la aportación de organizaciones y voluntarios que apoyaron a comunidades en todo Reino Unido este verano, durante las recientes olas de calor, incendios forestales y otras emergencias. (Jonathan Brady/Pool Foto vía AP) AP

Mientras volaba a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Burnham les comentó a los periodistas que había acordado que la Real Fuerza Aérea proporcionara reabastecimiento de combustible en vuelo a aviones saudíes. El acuerdo es por cuestión de semanas, pero Burnham señaló que se mantendrá bajo revisión.

El conflicto entre los hutíes y el gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí se ha reavivado, y los rebeldes han lanzado ataques con misiles y drones contra el reino, entre ellos, uno que apuntó a Riad el sábado antes de ser interceptado. Los hutíes también declararon un bloqueo al transporte marítimo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb y el mar Rojo, atacando embarcaciones vinculadas a Arabia Saudí e instalaciones petroleras dentro del país, el mayor exportador de petróleo del mundo.

Los hutíes avanzaron dentro de Yemen a principios de este mes, apoderándose de la crucial ciudad portuaria de Mokha y de islas clave del mar Rojo, lo que les permite vigilar mejor el tráfico marítimo a través de Bab el-Mandeb, por donde normalmente pasa alrededor del 12% del comercio mundial.

Burnham afirmó que actúa “para asegurar los intereses de Reino Unido y de la región en general, porque, por supuesto, Arabia Saudí ha sufrido ataques, está ante una posible perturbación mayor, y necesitamos mantener abiertas esas rutas (para el petróleo)”.

Reino Unido ha condenado los ataques hutíes y dijo que el país “trabajará con socios para apoyar la estabilidad regional, proteger a los civiles y respaldar el acceso humanitario”.

Autoridades británicas habían declinado previamente hacer comentarios sobre “cuestiones operativas”, pero señalaron que Reino Unido y Arabia Saudí mantienen una estrecha asociación de defensa.

Estados Unidos, que bombardeó a los hutíes durante los mandatos de Biden y Trump, no ha mostrado interés en involucrarse militarmente en esta ocasión.

Autoridades de Reino Unido dicen que el acuerdo comenzará en los próximos días y en él participará un Voyager de la RAF que reabastecerá a aviones saudíes en misiones “defensivas”.

The Associated Press informó la semana pasada que Arabia Saudí ha pedido a sus aliados, incluidos Francia, Gran Bretaña, Pakistán y Egipto, que desplieguen apoyo de defensa aérea en la región para ayudar a defenderse de misiles y drones disparados contra el reino por los hutíes y otros grupos respaldados por Irán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP