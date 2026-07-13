Reino Unido acusa a un grupo respaldado por Irán de ataques a la comunidad judía británica

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El gobierno indicó que ilegalizaría el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha, o IMCR por sus siglas en inglés, también conocido como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia.

También prohibió a la Guardia Revolucionaria, un poderoso cuerpo paramilitar iraní.

En un comunicado, la ministra de Seguridad, Angela Eagle, dijo que el IMCR se ha atribuido siete ataques en el Reino Unido.

“Detrás del IMCR estaban miembros de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, quienes casi con certeza dirigieron los ataques del IMCR en toda Europa”, afirmó Eagle. La Fuerza Quds, o Fuerza de Jerusalén, es la unidad expedicionaria de la Guardia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP