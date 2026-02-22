americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Receptor abierto de la NFL Rondale Moore aparece muerto en Indiana

NEW ALBANY, Maryland, EE.UU. (AP) — Rondale Moore, el receptor de la NFL que sufrió lesiones de rodilla en el campamento de entrenamiento que le pusieron fin a la temporada en cada uno de los últimos dos años fue hallado sin vida el sábado, informaron las autoridades. Tenía 25 años.

ARCHIVO - Roondale Moore, de los Vikings de Minnesota, posa para una foto en 2025 (AP Foto, archivo)
ARCHIVO - Roondale Moore, de los Vikings de Minnesota, posa para una foto en 2025 (AP Foto, archivo) AP

La policía indicó que Moore murió por una herida de bala presuntamente autoinfligida. El jefe de policía Todd Bailey explicó que Moore fue encontrado muerto en el garaje de una propiedad en New Albany su ciudad natal.

La muerte sigue bajo investigación.

El forense del condado de Floyd, Matthew Tomlin, también confirmó la muerte de Moore. Señaló que se realizaría una autopsia este domingo.

Moore tuvo una destacada carrera universitaria en Purdue y un prometedor inicio con los Cardinals de Arizona.

Tras ser traspasado a los Falcons de Atlanta en 2024, Moore se dislocó la rodilla derecha durante el campamento de entrenamiento y nunca jugó para ellos. Firmó con los Vikings en 2025, pero se rompió la rodilla izquierda al devolver un despeje en su primer partido de exhibición , por lo que pasó otra temporada completa en la lista de lesionados.

Moore quedó tan angustiado al darse cuenta de inmediato de la gravedad de esa lesión que golpeó con la mano un carrito con tanta fuerza que el sonido se escuchó en todo el estadio.

Los Vikings informaron que habían hablado con la familia de Moore para ofrecer condolencias y apoyo.

“Estoy devastado por la noticia de la muerte de Rondale. Aunque Rondale fue miembro de los Vikings por poco tiempo, fue alguien a quien llegamos a conocer bien y por quien sentimos un profundo aprecio", manifestó el entrenador Kevin O’Connell en un comunicado distribuido por el equipo. "Era un joven humilde, de voz suave y respetuoso, orgulloso de sus raíces en Indiana.

"Como jugador, fue disciplinado, dedicado y resiliente pese a enfrentar la adversidad en múltiples ocasiones, ya que las lesiones lo apartaron a lo largo de su carrera. A todos nos rompe el corazón el hecho de que no seguirá viviendo su sueño en la NFL y de que no tendremos la oportunidad de verlo florecer”.

En un comunicado, los Cardinals indicaron que estaban “devastados y con el corazón roto”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Destacados del día

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter