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Rebeldes hutíes en Yemen reportan ataques saudíes contra el aeropuerto de Saná

EL CAIRO, Egipto (AP) — El Aeropuerto Internacional de Saná fue alcanzado el lunes por ataques saudíes, según dijeron los rebeldes hutíes en Yemen.

El general de brigada Yahya Saree señaló el lunes en Telegram que Arabia Saudí lanzó los ataques aéreos en lo que calificó como “un fin de la fase de desescalada”.

Advirtió que “esta agresión no quedará sin respuesta ni sin castigo”.

Se habían emitido órdenes para evacuar el aeropuerto y las zonas aledañas.

Una coalición liderada por Arabia Saudí, asentada desde hace años en el sur de Yemen, ha estado combatiendo a los rebeldes hutíes, respaldados por Irán y asentados en el norte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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