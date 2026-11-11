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Rebeldes afiliados al grupo Estado Islámico matan al menos a 22 personas en el este del Congo

ITURI, República Democrática del Congo (AP) — Al menos 22 personas murieron entre el martes y el miércoles en una serie de ataques perpetrados por un grupo rebelde afiliado al grupo Estado Islámico en la provincia oriental de Ituri, en la República Democrática del Congo.

Los ataques fueron ejecutados por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus siglas en inglés) en ocho localidades del territorio de Mambasa, en Ituri, según dos grupos de la sociedad civil y de monitoreo de derechos humanos.

Al menos 10 personas también fueron secuestradas.

“El balance de muertos sigue siendo provisional. Además de los 22 civiles asesinados, los perpetradores secuestraron a otras personas, y se incendiaron motocicletas y viviendas”, señaló Marie-Noelle Anatobe, coordinadora de la Sociedad Civil de Congo en el territorio de Mambasa.

Los ataques ocurrieron en lugares casi inaccesibles cerca de la frontera entre Uganda y el Congo.

Las ADF surgieron en Uganda y fueron empujadas hacia la región fronteriza con el Congo, donde han operado durante años, atacando a civiles. En 2019 juraron lealtad al grupo Estado Islámico.

El ejército ugandés y el congoleño han atacado conjuntamente al grupo, pero desde hace tiempo han tenido dificultades para enfrentarlo.

Los habitantes locales suelen afirmar que el ejército por lo general está ausente durante los ataques. El año pasado, el grupo mató a decenas de personas en el territorio de Irumu, en la provincia de Ituri, lo que las Naciones Unidas describieron como un “baño de sangre”.

“Esta mañana, solo nos quedó contar a los muertos. Es verdaderamente deplorable”, dijo Rams Malikidogo, coordinador de la Asociación para la Protección y Defensa de los Niños y las Mujeres Vulnerables en el territorio de Mambasa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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