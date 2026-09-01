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Reanudan parcialmente vuelos comerciales en principal aeropuerto de Venezuela tras terremotos

CARACAS (AP) — Casi 10 semanas después de los dos devastadores terremotos que azotaron a Venezuela, el principal aeropuerto del país reanudó el martes parcialmente sus operaciones comerciales.

Pasajeros realizan el proceso de facturación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que reabre para vuelos comerciales dos meses después de haber cerrado debido al terremoto en Maiquetía, Venezuela, el martes 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)
Pasajeros realizan el proceso de facturación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que reabre para vuelos comerciales dos meses después de haber cerrado debido al terremoto en Maiquetía, Venezuela, el martes 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

Como solución temporal en el estacionamiento de la terminal Simón Bolívar, ubicada en la zona de Maiquetía en el estado de La Guaira, se levantó un área con estructuras metálicas para atender a los pasajeros mientras continúan las reparaciones.

La estructura, de unos 10.000 metros cuadrados, tiene capacidad para atender a 2.168 pasajeros por día, según el aeropuerto y cuenta con mostradores de chequeo y áreas de espera climatizadas, redes inalámbricas gratuitas, servicio médico y baños, entre otros servicios. El traslado a las aeronaves se hará en su totalidad en autobuses.

“Esperamos que con este inicio de operaciones... vamos a recuperar un 25% de las operaciones que teníamos antes del terremoto”, dijo a la prensa el ministro de Transporte, Francisco Garcés.

Agregó que “paulatinamente vamos a ir generando las condiciones para aumentar estas capacidades, para llegar prontamente a 40% en un par de meses y posteriormente a finales o principios de año poder llegar hasta el 60%”.

Garcés dijo que la reanudación de las operaciones cuenta con la certificación de organizaciones internacionales que realizaron la inspección correspondiente.

El aeropuerto, ubicado unos 20 kilómetros al norte de Caracas, fue cerrado luego de sufrir graves daños en sus pistas, la torre de control y edificaciones de embarque y desembarque de pasajeros y de carga durante los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud del 24 de junio que dejaron más de 6.500 muertos y unas 17.900 personas sin vivienda.

La mayoría de las muertes ocurrieron en La Guaira, el segundo estado más pequeño de Venezuela pero donde se ubican el aeropuerto Simón Bolívar y el segundo mayor puerto del país. Su población de 440.000 habitantes es mayoritariamente pobre y vive del turismo, el comercio y las actividades en torno a la terminal aérea y el puerto.

La reanudación de operaciones comerciales comprenderá en principio siete vuelos nacionales y cuatro internacionales de ida y vuelta de las aerolíneas Copa Airlines de Panamá y Air Europa de España. Otras, entre ellas la española Iberia, se irán incorporando en los próximos días.

Hasta la víspera los vuelos internacionales llegaban en su totalidad a pequeños aeropuertos del estado central de Carabobo y el oriental de Anzoátegui, a unos 168 y 314 kilómetros de Caracas, respectivamente.

Los terremotos fueron los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo y ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa, donde se encuentran los mayores centros poblados del país. Los sismos provocaron severos daños en Caracas y en los estados centro occidentales de Carabobo, Miranda, Aragua y Yaracuy.

FUENTE: AP

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