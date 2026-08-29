Reales consiguen su 12ma victoria en 13 juegos al vencer 8-3 a Guardianes

Compartir en:









Josh Rojas es felicitado en el dugout por sus compañeros tras su jonrón en la octava entrada ante los Guardianes de Cleveland el sábado 29 de agosto del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Rojas ingresó al juego como bateador emergente en la sexta entrada. Conectó un sencillo productor de dos carreras hacia el jardín izquierdo para ampliar la ventaja de Kansas City a 6-2 y añadió un cuadrangular de dos carreras en la octava. El otro juego de Rojas con cuatro carreras impulsadas fue con Arizona en 2022.

Por Cleveland, el dominicano Ángel Martínez tuvo dos hits, incluido un jonrón de dos carreras, e impulsó tres anotaciones. Los Guardianes han perdido sus últimos dos juegos después de una racha de siete victorias.

Anthony Gose (1-0) lanzó 1 2/3 entradas sin permitir carreras, mientras cinco relevistas de los Reales se combinaron para permitir una carrera y dos hits en 5 2/3 entradas.

Kansas City abrió el marcador con una sexta entrada de cuatro carreras, ya que sus primeros cinco bateadores se embasaron. El doble de Pérez al jardín izquierdo-central ante Colin Holderman (6-4) impulsó a Bobby Witt Jr. con la carrera de la ventaja.

Lynch, en su quinta apertura desde que fue movido del bullpen a la rotación de Kansas City, permitió dos carreras en 3 1/3 entradas.

___

Vea aquí la cobertura completa de las Grandes Ligas de AP FUENTE: AP