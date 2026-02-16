americateve

Real Madrid regresa a Benfica por revancha en la Champions, con Mbappé de vuelta

MADRID (AP) — Con Kylian Mbappé de vuelta en la convocatoria, el Real Madrid regresa a Portugal con sed revancha ante el Benfica de José Mourinho en la Liga de Campeones.

Kylian Mbappé del Real Madrid aparece sentado en la banca durante el partido contra la Real Sociedad en la Liga de España, el sábado 14 de febrero de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
El reencuentro entre ambos equipos se producirá en el Estadio de la Luz en la ida de la ronda de repechajes, tres semanas después de que el conjunto de Mourinho sorprendiera a su antiguo club con una victoria 4-2 que permitió a Benfica clasificarse y evitó que el gigante español avanzara directamente a los octavos de final.

“Espero que no se repita la historia. Vamos prevenidos de lo que nos espera allí el martes. Es una eliminatoria de 180 minutos. Tenemos que salir a hacer un gran partido y a ganar”, dijo el técnico del Madrid Álvaro Arbeloa.

Benfica marcó el gol que necesitaba para clasificarse gracias a un cabezazo de último minuto del portero Anatoliy Trubin ante el Madrid, lo que le permitió quedarse con el 24º —y último— sitio para la repesca por diferencia de goles.

La revancha Real Madrid-Benfica destaca en una etapa que también incluye el cruce del campeón defensor Paris Saint-Germain contra Mónaco y al Inter de Milán, subcampeón de la pasada edición frente al sorprendente Bodø/Glimt de Noruega.

Mbappé regresa

Mbappé, que ya suma 38 goles con el Madrid esta temporada, volverá a estar disponible después de perderse el partido de La Liga española contra la Real Sociedad el fin de semana por molestias en la rodilla.

Ha marcado nueve goles en sus últimos seis partidos con el Madrid, incluidos los dos tantos en la derrota ante el Benfica.

“Mbappé lleva con esas molestias (en la rodilla) bastante tiempo. Está haciendo un gran esfuerzo cada vez que sale al campo y hoy hemos decidido no correr riesgos de cara al martes. Yo creo que estará”, señaló Arbeloa.

PSG deslucido

El PSG salió del grupo de los ocho primeros que se clasificaron automáticamente a los octavos de final tras empatar 1-1 en casa ante Newcastle en la última jornada de la fase de liga, lo que lo dejó en el 11º puesto.

Perdió 3-1 en Rennes en la liga francesa para sufrir su tercera derrota del año, la sexta de la temporada.

Mónaco, que terminó 21º en la fase de liga, venció 3-1 al Nantes el viernes, pero previamente había ganado apenas una vez en sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

Inter en alza

El Inter viaja para su partido en Bodø/Glimt el miércoles después de seis victorias consecutivas, incluido el agónica triunfo 3-2 del sábado sobre la Juventus, un resultado que amplió su ventaja como líder en la Serie A.

Los Nerazzurri ganó sus primeros cuatro partidos de la fase de liga esta temporada, pero luego perdió tres seguidos antes de cerrar con una victoria como visitante ante Borussia Dortmund, asegurándose el décimo puesto.

Bodø/Glimt, en su primera campaña en la Liga de Campeones, necesitó dos sorpresivos triunfos consecutivos contra el Manchester City y el Atlético de Madrid para alcanzar la fase eliminatoria en el 23º lugar.

Otros cruces

Los otros partidos de ida del martes incluyen la visita de Juventus a Galatasaray y el Dortmund recibe a Atalanta.

Al día siguiente, Newcastle visitará al Qarabag de Azerbaiyán, Olympiakos recibirá a Bayer Leverkusen y el Atlético visita al Club Brujas.

