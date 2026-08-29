Real Madrid recibe al Inter y PSG juega con City y Barcelona en octubre en la Champions

El jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras anotar durante el partido de fútbol de La Liga entre el Real Madrid y la Real Sociedad en Madrid, España, el miércoles 26 de agosto de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez) AP

La UEFA publicó el sábado las fechas de los partidos de los calendarios de ocho encuentros de cada uno de los 36 equipos, dos días después del sorteo en Mónaco.

En dos inicios tempranos en la jornada inaugural, el Club Brujas recibirá al Aston Villa y el AEK Atenas dará la bienvenida al LASK, el recién llegado de Austria. Ambos partidos comenzarán a las 18:45 (16:45 GMT).

Un día después, el campeón defensor Paris Saint-Germain recibirá al Slovan Bratislava —dirigido por Yaya Touré, el primer africano en liderar a un equipo en la fase de liga— y el Liverpool será anfitrión del Atlético de Madrid, una repetición de su partido inaugural de la temporada pasada. Aquel fue un triunfo 3-2 del Liverpool en Anfield.

El Sabah de Azerbaiyán, que debutará, comenzará en el Manchester United el 10 de septiembre, el mismo día en que el Como recibe al Leipzig y el Bayern Múnich da la bienvenida al Bodø/Glimt.

El Manchester City recibiendo al PSG el 14 de octubre es uno de los platos fuertes de la segunda ronda de partidos, disputada más de un mes después, tras el nuevo y ampliado calendario de cuatro encuentros de las selecciones nacionales.

Luego el PSG se medirá al Barcelona en el Parque de los Príncipes el 20 de octubre, un día antes de que el Bayern Múnich reciba al Arsenal.

El siguiente viaje del Barcelona será entonces muy hacia el este para jugar contra el Sabah en Bakú el 25 de noviembre, antes de que el campeón español reciba al Manchester City el 8 de diciembre.

El Arsenal recibirá al Real Madrid el 9 de diciembre para la primera de las dos visitas programadas a Londres del entrenador José Mourinho.

El Madrid regresará en la última jornada, el 27 de enero, para enfrentar al Shakhtar Donetsk en el Chelsea, donde Mourinho ganó tres títulos de la Liga Premier para el entonces propietario ruso del club, Roman Abramovich. Stamford Bridge es la sede neutral elegida por el campeón ucraniano para sus cuatro partidos como local.

Bienvenidos a Noruega

Los dos equipos noruegos deben disputar cada uno un partido en casa en enero, durante su receso de temporada doméstica, cuando el clima debería ser más severo, y ambos estarán en la séptima ronda.

El Bodø/Glimt recibirá al Atlético de Madrid en el Círculo Polar Ártico, en su diminuto estadio, el 19 de enero, y el Viking recibirá al PSV Eindhoven en Stavanger un día después.

Ronda final

La ronda final del 27 de enero hará que los 18 partidos comiencen a la misma hora, cuando sean las 21:00 en Europa central, y el Barcelona recibirá al recién llegado Como, dirigido por su exestrella Cesc Fàbregas.

El Como afronta el cierre de enero más duro, después de recibir al PSG una semana antes.

El PSG terminará recibiendo al Galatasaray, el Arsenal será anfitrión del Sabah y el Bayern recibirá al Real Betis.

Los ocho mejores equipos de la clasificación final avanzan directamente a los octavos de final en marzo. Los equipos ubicados del noveno al 24º puesto entran a los playoffs eliminatorios en febrero para decidir los otros ocho equipos en los octavos de final. Los equipos ubicados del 25º al 36º quedan eliminados.

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FUENTE: AP