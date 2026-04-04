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Real Madrid pierde con el Mallorca y podría rezagarse en la pelea por el título de la La Liga

MADRID (AP) — El Real Madrid podría rezagarse aún más con respecto al Barcelona, líder de La Liga, tras caer el sábado 2-1 ante el Mallorca.

Manu Morlanes del Mallorca celebra tras anotar en el encuentro de La Liga ante el Real Madrid el sábado 4 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)
Manu Morlanes del Mallorca celebra tras anotar en el encuentro de La Liga ante el Real Madrid el sábado 4 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton) AP
Marcus Rashford, del Barcelona, festeja luego de anotar ante el Atlético de Madrid, en un partido de LaLiga española, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Bernat Armangue)
Marcus Rashford, del Barcelona, festeja luego de anotar ante el Atlético de Madrid, en un partido de LaLiga española, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Bernat Armangue) AP

El Madrid encajó un gol en el tiempo de descuento y se mantuvo a cuatro puntos, antes de que el club catalán visite más tarde al Atlético de Madrid, que es cuarto clasificado.

Mientras que con este resultado el Mallorca salió de la zona de descenso tras su segunda victoria en tres partidos de liga.

El equipo local abrió el marcador gracias a un tanto de Manu Morlanes a los 42 minutos. El Madrid igualó al 88 por medio de Éder Militão, quien volvió a la convocatoria tras una ausencia por lesión de casi cuatro meses.

El gol de la victoria lo anotó Vedat Muriqi en el primer minuto del tiempo añadido.

Mallorca subió al 17mo puesto, con dos puntos de ventaja sobre los últimos tres.

El Madrid sufrió su tercera derrota en sus últimos seis partidos de liga. El club suma cinco derrotas en la liga en toda la temporada.

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