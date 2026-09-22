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Real Madrid pide un nuevo presidente de la liga española tras criticar a Tebas por el arbitraje

MADRID (AP) — El Real Madrid pidió un nuevo presidente de La Liga española, al argumentar que los comentarios de Javier Tebas contra el club en relación con las quejas sobre el arbitraje son “intolerables”.

El entrenador del Real Madrid José Mourinho (derecha) hace gestos durante el partido contra el Atlético de Madrid en La Liga, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Bernat Armangue)
El entrenador del Real Madrid José Mourinho (derecha) hace gestos durante el partido contra el Atlético de Madrid en La Liga, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Bernat Armangue) AP

Señaló que, “a tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo,”, el fútbol español “necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad".

“Necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección", manifestó el Madrid. "Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión.

El Madrid y Tebas han intercambiado a menudo pullas por diversos asuntos relacionados con el fútbol español y europeo.

Los merengues expresaron el martes que no aceptan que Tebas “utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones".

“Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos”, agregó.

Tebas escribió en X que el Madrid siempre está buscando una excusa para quejarse, y que utiliza el supuesto error arbitral como una forma de ocultar sus deficiencias en la cancha. Tebas respondía a un artículo que hablaba de una supuesta conspiración contra el Madrid.

“Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia”, escribió Tebas. "Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped.

La derrota ante el Atlético dejó al Real Madrid en el cuarto puesto tras siete jornadas de liga, a seis puntos del líder y campeón defensor Barcelona.

El Madrid sostuvo que la últimas intervención de Tebas “es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable”.

“Resulta del todo sorprendente que el presidente de La Liga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición”, añadió. “De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo”.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, llevó una hoja de papel con fotos a la conferencia de prensa posterior al partido el domingo y dijo que hubo “dos tarjetas rojas claras” que no se mostraron a jugadores del Atlético. Luego, el técnico del Madrid pasó casi cinco minutos quejándose de cosas “extrañas” que le han ocurrido a su equipo esta temporada y en el pasado.

El Atlético pidió el lunes que se ponga fin al “acoso arbitral”. Acudió a las redes sociales con un mensaje que decía “Stop acoso arbitral ya”, acompañado de un video que mostraba una imagen de Mourinho saliendo de una impresora.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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