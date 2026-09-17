Real Betis sigue volando alto en La Liga con triunfo 1-0 sobre Getafe

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Abde Ezzalzouli anotó al final de la primera mitad después de que una revisión de video confirmara que no tocó el balón con la mano en la jugada previa. El extremo izquierdo conectó un remate raso desde el centro del área tras un centro del atacante Troy Parrott.

Parrott también estuvo cerca de marcar cuando remató desde la mitad del campo. David Soria, el arquero de Getafe, estuvo exigido durante todo el partido y desvió al poste un remate rasante del artillero brasileño Antony.

Getafe disputó los últimos minutos con 10 hombres por la expulsión de su volante Mario Martín tras recibir la segunda tarjeta amarilla.

La victoria dejó al Betis igualado en puntos (15) con el Real Madrid, segundo en la tabla. El bicampeón defensor Barcelona lidera con un pleno de 18 puntos.

Málaga enfrentaba a Villarreal más tarde.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP