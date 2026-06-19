americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rays vencen por 5-2 a los Nacionales para abrir una estadía en casa de 10 juegos

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — El mexicano Jonathan Aranda conectó un jonrón de tres carreras, Griffin Jax permitió dos carreras en cinco entradas y los Rays de Tampa Bay vencieron 5-2 a los Nacionales de Washington la noche del viernes para abrir una estadía de 10 juegos en casa.

Jonny DeLuca, de los Rays de Tampa Bay, celebra mientras recorre las bases tras conectar un jonrón durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el viernes 19 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken)
Jonny DeLuca, de los Rays de Tampa Bay, celebra mientras recorre las bases tras conectar un jonrón durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el viernes 19 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

Tampa Bay, tras una gira de 1-5 por California, mejoró a 25-9 en casa, la mejor marca de las Grandes Ligas.

Washington, que había ganado cinco series consecutivas como visitante, perdió juegos seguidos por primera vez desde el 1-3 de junio. Miles Mikolas (2-6) cargó con la derrota por Washington tras permitir cinco carreras en seis entradas.

Jax (2-6) consiguió su primera victoria desde el 18 de abril después de permitir cuatro hits y ponchar a cinco. Steven Matz, Kevin Kelly y Garret Clevinger se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir carreras desde el bullpen antes de que Bryan Baker retirara la entrada en orden en la novena para su 19º salvamento de la temporada.

Jonny DeLuca pegó un jonrón solitario en la octava después de ser reincorporado de la lista de lesionados de 10 días antes del juego.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla tras recorrer el nuevo avión presidencial Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump presenta el nuevo avión presidencial Air Force One

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter