Rays vencen por 5-2 a los Nacionales para abrir una estadía en casa de 10 juegos

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Jonny DeLuca, de los Rays de Tampa Bay, celebra mientras recorre las bases tras conectar un jonrón durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el viernes 19 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

Tampa Bay, tras una gira de 1-5 por California, mejoró a 25-9 en casa, la mejor marca de las Grandes Ligas.

Washington, que había ganado cinco series consecutivas como visitante, perdió juegos seguidos por primera vez desde el 1-3 de junio. Miles Mikolas (2-6) cargó con la derrota por Washington tras permitir cinco carreras en seis entradas.

Jax (2-6) consiguió su primera victoria desde el 18 de abril después de permitir cuatro hits y ponchar a cinco. Steven Matz, Kevin Kelly y Garret Clevinger se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir carreras desde el bullpen antes de que Bryan Baker retirara la entrada en orden en la novena para su 19º salvamento de la temporada.

Jonny DeLuca pegó un jonrón solitario en la octava después de ser reincorporado de la lista de lesionados de 10 días antes del juego.

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FUENTE: AP