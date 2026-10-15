Rays se ponchan 13 veces en derrota ante Guardianes y caen a 2-1 en Serie de Campeonato

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El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, se lamenta tras poncharse en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Guardianes de Cleveland el jueves 15 de octubre de 2026 (AP Foto/David J. Phillip) AP

El dominicano Junior Caminero se ponchó cuatro veces y los bateadores de los Rays abanicaron en 13 ocasiones en total el jueves, durante una derrota 3-2 ante los Guardianes, que dejó a Tampa Bay abajo 2-1 en la serie al mejor en un máximo de siete compromisos.

“Eso es simplemente una muestra de su equipo, hermano. Es buen pitcheo, mezcla de lanzamientos y mantener todo sobre el plato", explicó Chandler Simpson, quien conectó un triple de dos carreras por los Rays. "Esto de verdad es una pelea de perros. Es como si nos estuviéramos mirando en el espejo, casi”.

Los bateadores de Tampa Bay se poncharon 1.145 veces en la temporada regular, la cifra más baja de las Grandes Ligas. Los Rays se poncharon 13 veces en un juego apenas una ocasión, y 14 en una victoria por 3-2 en Milwaukee el 30 de marzo.

“Créeme, no quiero poncharme cuatro veces”, expresó Caminero. “Han estado lanzando muy bien, pero eso es lo que hacen. Sólo tenemos que hacer ajustes para el próximo juego. Así de simple”.

Tampa Bay conectó tres hits y se fue de 6-1 con corredores en posición de anotar. En esas circunstancias, han bateado de 35-6 en seis juegos de postemporada.

Con el dominicano Jorge Mateo en tercera y dos outs en la octava, Cade ponchó al cubano Yandy Díaz en su décimo lanzamiento del turno, una recta de 98 mph.

“Es uno de los mejores cerradores de la liga por una razón. Y hoy fue él quien tuvo la mejor mano", consideró Díaz. "Mira, no somos un equipo que se poncha mucho en la temporada regular, pero creo que nuestros swings en realidad han sido bastante buenos. Sólo necesitamos poner la pelota en juego”. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP