americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rays completan 2da gira con marca de 9-0 por la Costa Oeste con triunfo 8-4 ante Atléticos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Los Rays de Tampa Bay, que encabezan la Liga Americana, se convirtieron en el segundo equipo de la Costa Este en la historia de las Grandes Ligas en terminar con récord de 9-0 una gira por la Costa Oeste al vencer 8-4 a los Atléticos el miércoles, impulsados por un jonrón de tres carreras de Liam Hicks y otra sólida apertura de Drew Rasmussen.

Liam Hicks, de los Rays de Tampa Bay, batea un doble durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el miércoles 12 de agosto de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall)
Liam Hicks, de los Rays de Tampa Bay, batea un doble durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el miércoles 12 de agosto de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Los Rays barrieron series de tres juegos en Colorado y Seattle antes de anotar 30 carreras en sus tres triunfos sobre los Atléticos. Tampa Bay se une a los Medias Rojas de Boston, que lo lograron en 1977, como los únicos equipos que han terminado 9-0 en el Oeste. Los Rays se convirtieron en el 13er club desde 1900 en terminar con marca perfecta en cualquier gira, e igualaron la racha de victorias como visitantes más larga en la historia de la franquicia.

Los Medias Rojas también tuvieron este año una gira invicta de nueve juegos que comenzó con una serie ante los Angelinos de Los Ángeles.

Rasmussen (12-5) vio terminar su racha sin permitir carreras en 22 2/3 entradas cuando cedió un doble de dos carreras a Carlos Cortes en la tercera, pero completó cinco entradas eficientes para ganar su quinta apertura consecutiva.

Hicks se fue de 5-3. Su 16to jonrón coronó una cuarta entrada de cuatro carreras contra el novato de los Atléticos Jack Perkins (2-9).

Jonny DeLuca también conectó tres hits, mientras Tampa Bay (74-46) mejoró a 33-28 como visitante.

El cubano Yandy Díaz, el mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero conectaron sencillos consecutivos con dos outs en la cuarta para poner la pizarra 4-2. Díaz agregó un sencillo impulsor en la octava.

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio anticipa un CAMBIO VERDADERO en Cuba antes de que termine el mandato de Trump

Marco Rubio anticipa un "CAMBIO VERDADERO" en Cuba antes de que termine el mandato de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt en la sala de prensa de la sede presidencial en Washington, el 16 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretaria de prensa de Trump, la más joven en tener ese cargo, dejará el cargo a fin de mes

Univision despide al presentador cubano Ambrosio Hernández tras más de una década al frente de Noticias 23

Univision despide al presentador cubano Ambrosio Hernández tras más de una década al frente de Noticias 23

Cuba llevará a juicio a la activista Anna Bensi y a su madre por grabar a un agente del MININT en su casa

Cuba llevará a juicio a la activista Anna Bensi y a su madre por grabar a un agente del MININT en su casa

Pinar del Río topa el precio del aceite en 2.150 pesos y amenaza con multas, decomisos y cierres

Pinar del Río topa el precio del aceite en 2.150 pesos y amenaza con multas, decomisos y cierres

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter