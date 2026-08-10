Rayo Vallecano se muda por temores de seguridad del estadio

Un hombre en un balcón observa el partido de la segunda división entre el Rayo Vallecano y el Albacete en Madrid, España, el 10 de junio de 2020. (Foto AP/Manu Fernández, Archivo) AP

Vallecano había estado buscando un lugar donde disputar su partido de la máxima categoría de la liga española contra el Alavés el 20 de agosto, después de que las autoridades locales consideraran que el Estadio de Vallecas no era seguro para albergar encuentros.

Los medios españoles informaban que el Rayo estaba considerando jugar sus partidos como local en la ciudad de Burgos, a unos 200 kilómetros (125 millas) de donde el club tiene su sede, en el sur de Madrid.

Los aficionados del Rayo, de los más activos y fieles de España, se habían mostrado molestos por la larga distancia necesaria para ver jugar al equipo.

Sin embargo, el Leganés indicó en un comunicado el lunes que alcanzó un acuerdo con el Rayo y con las autoridades de Madrid para permitir que el club juegue en su estadio “dada la delicada situación” que afecta a Vallecas.

Señaló que el acuerdo se alcanzó “siempre que se cumplan ciertas garantías mínimas para salvaguardar los intereses” de los aficionados del Leganés y del propio club.

No se espera que el Rayo juegue en Vallecas durante mucho tiempo, ya que se necesitan obras para renovar el recinto y que pueda cumplir las normas de salud y seguridad.

El Rayo es uno de los clubes más desfasados de la liga española en muchos aspectos, incluida la falta de venta directa de entradas por internet para sus partidos como local.

El club afirmó que la búsqueda de abonos entre los aficionados ha sido significativa pese al problema del estadio.

El Rayo terminó octavo en la liga la temporada pasada y alcanzó la final de la Conference League, que perdió ante el Crystal Palace.

El Rayo inicia su campaña liguera el sábado en Sevilla.

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FUENTE: AP