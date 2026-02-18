americateve

Raro tesoro de Paul McCartney y Wings llega al Salón de la Fama del Rock este verano

NUEVA YORK (AP) — Una colección de instrumentos, atuendos, letras manuscritas, fotos inéditas y recuerdos de giras de Paul McCartney formará parte de una exposición en el Salón de la Fama del Rock & Roll este verano, anunciada como la primera gran muestra museística que presenta a McCartney y Wings.

ARCHIVO - Paul McCartney, de Paul McCartney and Wings, actúa en el Nassau Coliseum en Uniondale, Nueva York, el 21 de mayo de 1976. (Foto AP/Richard Drew, archivo)
“Paul McCartney and Wings” —compuesta por objetos del archivo personal del músico, así como donaciones de integrantes de la banda y colaboradores— se centrará en el periodo comprendido entre el debut solista homónimo de McCartney en 1970, la formación de Wings en 1971 y la posterior disolución del grupo en 1981.

La exposición abre el 15 de mayo en la sede del Salón en Cleveland, donde McCartney ha sido incorporado dos veces: como miembro de los Beatles en 1988 y como solista en 1999. Las entradas ya están a la venta.

La noticia de la exposición llega en un momento en que se celebran todas las etapas de la carrera de McCartney, incluidas las próximas biopelículas de Sam Mendes sobre los Fab Four y un nuevo documental de McCartney, “Man on the Run”, que se estrenará en Amazon Prime Video.

En años recientes, McCartney ha ofrecido vistazos de su carrera y su vida en iniciativas como imágenes que tomó durante la Beatlemanía —“Photographs 1963–64: Eyes of the Storm”— y los libros “Wings: The Story of the Band on the Run Book” y “The Lyrics”.

FUENTE: AP

