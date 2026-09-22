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Raptors y Kawhi Leonard acuerdan extensión de 2 años y 115 millones de dólares, dice fuente de AP

Kawhi Leonard y los Raptors de Toronto acordaron una extensión de contrato por dos años que podría alcanzar los 115 millones de dólares si juega ambas temporadas, según informó una persona con conocimiento de las negociaciones el martes.

ARCHIVO - Foto del 10 de abril del 2026, el alero de los Clippers de Los Ángeles Kawhi Leonard calienta antes de un encuentro de la NBA. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 10 de abril del 2026, el alero de los Clippers de Los Ángeles Kawhi Leonard calienta antes de un encuentro de la NBA. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) AP

El segundo año del acuerdo, la temporada 2028-29, queda a opción de Leonard, de acuerdo con la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Raptors aún no han anunciado que el contrato se haya finalizado.

ESPN informó primero sobre los términos, que más tarde fueron confirmados por The Toronto Star y otros medios.

Leonard, de 35 años, condujo a los Raptors al título de la NBA en 2019 y ahora queda atado a un nuevo acuerdo con un equipo que aspira a competir por otro campeonato. Viene de la temporada con mayor anotación de su carrera: un promedio de 27,9 puntos con los Clippers de Los Ángeles en 65 partidos el año pasado.

Leonard ganará poco más de 50 millones de dólares esta temporada, el último año de su contrato actual. En general se asumía que los Raptors cerrarían un acuerdo para retener a Leonard —siete veces All-Star, dos veces campeón de la NBA y dos veces MVP de las Finales de la NBA— poco después de conseguirlo en un traspaso con los Clippers.

Las partes acordaron ese traspaso a finales de junio, pero no lo completaron hasta principios de este mes, lo que retrasó el proceso debido a la investigación de la NBA sobre si los Clippers eludieron las reglas del tope salarial en beneficio de Leonard. La NBA encontró cuatro acuerdos que infringían las normas de la liga, lo que derivó en una suspensión de un año para el propietario de los Clippers, Steve Ballmer, la pérdida de cinco selecciones de primera ronda del draft, suspensiones para otro personal del equipo y una multa de 30 millones de dólares.

Leonard fue multado con 700.000 dólares por la liga, pero no enfrenta ninguna suspensión.

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