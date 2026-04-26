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Raptors vencen a Cavaliers 93-89 y empatan la serie de primera ronda 2-2

TORONTO (AP) — Scottie Barnes encestó los tiros libres que pusieron a su equipo por delante en el último minuto para terminar con 23 puntos, Brandon Ingram también sumó 23 y los Raptors de Toronto vencieron el domingo 93-89 a los Cavaliers de Cleveland, igualando 2-2 la serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

El base de los Raptors de Toronto Jamal Shead celebra tras provocar un balón perdido en el juego 4 de la primera ronda ante los Cavaliers de Cleveland el domingo 26 de abril del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
El base de los Raptors de Toronto Jamal Shead celebra tras provocar un balón perdido en el juego 4 de la primera ronda ante los Cavaliers de Cleveland el domingo 26 de abril del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

La serie al mejor de siete se traslada a Cleveland para el Juego 5 el miércoles.

RJ Barrett anotó 18 unidades y Collin Murray-Boyles aportó 15 tantos y 10 rebotes para los Raptors, que ganaron pese a acertar 4 de 30 en triples.

Barnes añadió nueve rebotes y seis asistencias.

Donovan Mitchell anotó 12 de sus 20 puntos en el cuarto periodo y James Harden agregó 19, pero los Cavaliers no pudieron sobreponerse a sus 18 pérdidas de balón.

Mitchell falló dos tiros en los últimos 25 segundos, incluido un triple que habría empatado el partido. Terminó con 6 de 24 en tiros de campo y encestó 4 de 12 desde larga distancia.

Sam Merrill anotó 14 puntos y Jarrett Allen capturó 15 rebotes para los Cavaliers, que fueron superados 10-2 en los últimos 1:54 del cuarto periodo.

Con el comisionado de la NBA, Adam Silver, presente, ambos equipos tuvieron dificultades desde la línea de tres puntos. Cleveland terminó con 10 de 40 desde el perímetro, incluidos 5 de 10 en el cuarto periodo.

Los Raptors fallaron 14 intentos consecutivos de triple para abrir el partido antes de que Barrett acertara con 8:31 por jugar en la primera mitad.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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