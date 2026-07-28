Rangers se ponen en buena posición como único equipo del Oeste de la Americana con récord ganador

Jacob Latz (67), Jake Burger (21), Joc Pederson (centro), Nathan Eovaldi (derecha) y el resto de los Rangers de Texas tras su victoria sobre los Marineros de Seattle, el lunes 27 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

Texas (54-52) es el único equipo de la división que no está por debajo de .500 cuando queda aproximadamente un tercio de la temporada regular, y ahora a menos de una semana de la fecha límite de canjes del próximo lunes. Los Rangers tienen una ventaja de dos juegos sobre Houston, su némesis del mismo estado, y están 2 1/2 juegos por delante de Seattle, vigente campeón divisional, después de ganar tres de cuatro a los Mariners.

“Cada victoria importa, pero creo que las que llegan justo antes de la fecha límite siempre traen un poco más de estrés... especialmente en una situación en la que podrías ir hacia cualquiera de los dos lados. Pero creo que nos pusimos en un buen lugar, y tenemos que seguir jugando así”, señaló Joc Pederson, el bateador designado de los Rangers, quien conectó dos jonrones en la victoria 7-3 sobre Seattle que cerró una serie el lunes.

Los Marineros, que el año pasado ganaron su primer título del Oeste de la Liga Americana desde 2001, han perdido 11 de 16 juegos. Solo estuvieron al frente durante tres entradas en los cuatro juegos en Texas, todas después de un séptimo inning de cuatro carreras el domingo rumbo a una victoria 6-4, la primera vez en 46 juegos esta temporada que los Rangers perdieron cuando iban ganando después de seis entradas.

“Creo que vimos la serie como si dividirla era un fracaso, con cómo está el Oeste de la Liga Americana y el comodín de la Liga Americana. Creo que mostramos qué tipo de equipo podemos ser”, señaló el primera base de Texas Jake Burger.

Los Rangers ganaron su único título de Serie Mundial en 2023 después de meterse a los playoffs como comodín, pero no ganan el Oeste desde 2016. Se perdieron los playoffs las dos temporadas pasadas, cuando únicamente el campeón del Oeste de la Liga Americana avanzó a la postemporada, algo que muy bien podría volver a ocurrir este año.

Houston (53-55) ganó siete de los ocho títulos previos del Oeste de la Liga Americana antes de la temporada pasada. Los Astros habían estado en el tercer lugar durante un mes antes de que una remontada de cuatro carreras en la novena entrada la noche del lunes les diera su sexta victoria en siete juegos, 6-4 sobre los colista Angelinos de Los Ángeles, en el primer duelo de una serie de tres juegos.

Cara a cara en el Oeste

Texas ya aseguró su serie de la temporada —y el posible desempate— contra los Marineros, con ventaja de 7-3 y una serie de tres juegos restante en Seattle a inicios de septiembre.

A los Marineros todavía les quedan cinco juegos por disputar contra Houston, pero tienen asegurada esa serie de la temporada con margen de 7-1.

En cuanto a los rivales del Estado de la Estrella Solitaria, los Astros están 6-4 contra los Rangers. Cierran su serie de la temporada con tres juegos en Houston el próximo fin de semana, después de que Texas juegue tres partidos en Tampa Bay, el mejor equipo de la Liga Americana.

“Hay jugadores que están haciendo lo que sea para impulsar esa arremetida de la segunda mitad, porque saben lo que significa cuando llegas ahí”, dijo Skip Schumaker, el piloto que cumple su primer año al mando de los Rangers. "Haga lo que hagamos, estamos enfocados en ganar para tratar de entrar. ... Es hora de actuar”.

Mantenerse arriba pese a las lesiones

Los Rangers se han mantenido en el primer lugar incluso con Corey Seager, el dos veces MVP de la Serie Mundial, ausente en los últimos 20 juegos por una inflamación en la parte baja de la espalda. También se perdió 19 juegos a principios de esta temporada por la espalda, y se ausentó otros 12 tras una conmoción cerebral.

El tercera base Josh Jung está fuera por una distensión en la pantorrilla izquierda. Danny Jansen (distensión en el antebrazo derecho) y Kyle Higashioka (distensión del flexor derecho), los receptores del día inaugural del equipo, también están en la lista de lesionados.

Seager tuvo días consecutivos de práctica de bateo en vivo y podría comenzar una breve asignación de rehabilitación en ligas menores el martes. También hay dudas sobre si los Rangers podrían considerar canjear al campocorto de 32 años, quien está en la quinta temporada de su contrato de 325 millones de dólares por 10 años.

El veterano zurdo Jordan Montgomery, parte del título de Serie Mundial de los Rangers tras llegar como adquisición en la fecha límite de canjes aquel verano, está cerca de hacer su debut de temporada, quizá en el juego final en Tampa Bay. Se fue en la agencia libre después de la temporada 2023 con un acuerdo en Arizona, y luego se perdió todo 2025 tras una segunda cirugía de reconstrucción del codo. Volvió a firmar con los Rangers al inicio de los entrenamientos de primavera.

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FUENTE: AP