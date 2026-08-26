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Ramírez impulsa 5 y Guardianes vencen a Angelinos 8-6 en 10 innings

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — José Ramírez impulsó cinco carreras con tres dobles, Steven Kwan conectó cinco sencillos y los encendidos Guardianes de Cleveland remontaron un déficit temprano de cinco carreras para vencer el martes 8-6 a los Angelinos de Los Ángeles en 10 entradas.

El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, avanza a primera tras conectar un doble en la décima entrada del duelo ante los Angelinos de Los Ángeles, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, avanza a primera tras conectar un doble en la décima entrada del duelo ante los Angelinos de Los Ángeles, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Kwan coronó su segundo juego de cinco imparables en su carrera con un sencillo en el primer turno de la 10ª entrada ante el relevista Blake Weiman (0-1), lo que permitió que el venezolano Brayan Rocchio, corredor automático, avanzara de segunda a tercera.

Travis Bazzana elevó para out, pero el dominicano Ramírez conectó un doble de dos carreras entre el jardín izquierdo y el central para darles a los Guardianes una ventaja de 8-6.

El relevista de Cleveland Erik Sabrowski (5-2) ponchó a los tres bateadores en la novena entrada. Cade Smith abanicó al dominicano Denzer Guzmán y a Adam Frazier con corredores en segunda y tercera en la 10ª para su 35º salvamento, lo cual aseguró la sexta victoria consecutiva de los Guardianes.

Los Angelinos tomaron una ventaja de 6-5 con el segundo jonrón del juego por parte de Vaughn Grissom, un batazo solitario ante el relevista Logan Allen en el inicio de la quinta. Los Guardianes empataron 6-6 en la octava, cuando Kwan conectó un sencillo y anotó con el doble productor de Ramírez.

El dominicano Ángel Martínez, jardinero central de Cleveland, preservó el empate cuando realizó una atrapada mediante un salto contra la barda para robarle a Mike Trout un posible jonrón de dos carreras y cerrar la parte baja de la octava.

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