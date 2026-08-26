Ramírez impulsa 5 y Guardianes vencen a Angelinos 8-6 en 10 innings

Kwan coronó su segundo juego de cinco imparables en su carrera con un sencillo en el primer turno de la 10ª entrada ante el relevista Blake Weiman (0-1), lo que permitió que el venezolano Brayan Rocchio, corredor automático, avanzara de segunda a tercera.
Travis Bazzana elevó para out, pero el dominicano Ramírez conectó un doble de dos carreras entre el jardín izquierdo y el central para darles a los Guardianes una ventaja de 8-6.
El relevista de Cleveland Erik Sabrowski (5-2) ponchó a los tres bateadores en la novena entrada. Cade Smith abanicó al dominicano Denzer Guzmán y a Adam Frazier con corredores en segunda y tercera en la 10ª para su 35º salvamento, lo cual aseguró la sexta victoria consecutiva de los Guardianes.
Los Angelinos tomaron una ventaja de 6-5 con el segundo jonrón del juego por parte de Vaughn Grissom, un batazo solitario ante el relevista Logan Allen en el inicio de la quinta. Los Guardianes empataron 6-6 en la octava, cuando Kwan conectó un sencillo y anotó con el doble productor de Ramírez.
El dominicano Ángel Martínez, jardinero central de Cleveland, preservó el empate cuando realizó una atrapada mediante un salto contra la barda para robarle a Mike Trout un posible jonrón de dos carreras y cerrar la parte baja de la octava.
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP