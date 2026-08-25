Raleigh sigue con su racha de jonrones, Kirby poncha a 9 y Marineros vencen 4-1 a Filis

El lanzador abridor de los Marineros de Seattle, George Kirby, lanza contra los Filis de Filadelfia durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 25 de agosto de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Raleigh abrió la segunda entrada contra Aaron Nola, de Filadelfia, con un batazo de 362 pies al jardín derecho para su 18º jonrón de la temporada. Fue su primera aparición al plato después de también conectar jonrón en cada uno de sus tres turnos en la victoria 9-2 contra los Filis el lunes, con lo que igualó el récord de Seattle de jonrones en cuatro turnos consecutivos, establecido por Mike Cameron el 2 de mayo de 2002.