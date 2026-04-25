Raiders inician último día del draft NFL con el esquinero Jermod McCoy

Los Raiders de Las Vegas seleccionaron al esquinero de Tennessee con la primera elección de la cuarta ronda, asumiendo un pequeño riesgo al apostar a que McCoy volverá a su nivel tras perderse toda la temporada pasada por una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL).

McCoy sumó seis intercepciones en 25 partidos con los Volunteers y con Oregon State, donde comenzó su carrera universitaria en 2023 antes de transferirse a Tennessee. Se lesionó la rodilla durante entrenamientos de pretemporada en enero de 2025, poco después de que los Vols perdieran en los playoffs.

“Estaba preparado para lo que pasara, pero, quiero decir, me habría entusiasmado ir más arriba, sin duda, porque, quiero decir, tuve un buen pro day, corrí buenos tiempos e hice cosas buenas así”, expresó McCoy. “Pero, quiero decir, estaba preparado para lo que pasara. Porque, quiero decir, no está bajo mi control”.

Los Raiders esperan que McCoy pueda ayudar a una defensa que no logró generar pérdidas de balón con mucha regularidad durante una desastrosa temporada de 3-14 en 2025. Las Vegas tuvo apenas ocho intercepciones en 17 partidos el año pasado, la 25ta cifra en una liga de 32 equipos.

La selección también vuelve a reunir a McCoy —al menos de alguna manera— con Fernando Mendoza, la primera elección global. La primera intercepción de McCoy en su carrera universitaria fue contra Mendoza, cuando McCoy estaba en Oregon State y Mendoza jugaba en California.

“Probablemente fue uno de los mejores momentos de mi vida, mi primera intercepción en la universidad”, recordó McCoy. “También hablamos después de ese partido, charlamos un poco... Tenemos al mejor quarterback del fútbol americano universitario y ahora va a ser el mejor de la liga”.

McCoy añadió que ver pasar las primeras tres rondas sin ser seleccionado lo “impulsará” mientras busca recuperar el nivel que lo tenía encaminado a ser elegido en la primera ronda antes de la lesión.

“Siento que aprendí sobre mí mismo; es como que siento que soy súper fuerte mentalmente. Siento que he pasado por mucho. Tengo una historia que todavía estoy tratando de contar”, dijo.

McCoy no es el único.

El quarterback de Clemson Cade Klubnik, que comenzó su última temporada con los Tigers con esperanzas de ganar el Trofeo Heisman y el título nacional, pero terminó atravesando un otoño de pesadilla en el que Clemson quedó 7-6, fue la 110m selección de los Jets de Nueva York.

El último día del festival de pretemporada de la NFL comenzó con el comisionado Roger Goodell diciéndoles a los aficionados empapados por la lluvia fuera del Estadio Acrisure que Pittsburgh estableció un récord de asistencia el jueves y el viernes, con más de 600.000 personas abarrotando la zona North Shore de la ciudad y el cercano Point State Park.

El récord de asistencia durante la totalidad del draft es de 775.000, establecido por Detroit en 2025. Esa marca parecía estar en peligro incluso en un día que comenzó con una lluvia ligera pero constante.

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El redactor deportivo de AP Mark Anderson en Las Vegas contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP