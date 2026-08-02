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Rafaela pega jonrón por tercer juego seguido y Medias Rojas barren a los Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — Ceddanne Rafaela conectó un jonrón por tercer juego consecutivo y los Medias Rojas de Boston vencieron 8-4 a los Dodgers de Los Ángeles para barrer la serie de tres juegos la noche del domingo.

Jarren Duran (16), de los Medias Rojas de Boston, es felicitado por sus compañeros de equipo después de batear un cuadrangular solitario durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 2 de agosto de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Caroline Brehman)
Jarren Duran (16), de los Medias Rojas de Boston, es felicitado por sus compañeros de equipo después de batear un cuadrangular solitario durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 2 de agosto de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Masataka Yoshida pegó un jonrón e impulsó dos carreras, y Jake Bennett (7-4) permitió tres anotaciones en 5 2/3 entradas para ayudar a Medias Rojas a ganar su quinto juego seguido. Boston tiene marca de 23-3 desde el 3 de julio.

Emmet Sheehan (4-8) fue retirado después de permitir cinco carreras en 2 2/3 entradas, con los Medias Rojas anotando dos carreras en una primera entrada de 30 lanzamientos.

Rafaela y Wilyer Abreu, de Venezuela, castigaron a Sheehan con jonrones consecutivos para abrir la tercera entrada, seguidos por el cuadrangular solitario de Yoshida para tomar ventaja 5-3 dos bateadores después.

Rafaela se fue de 14-7 con cuatro jonrones y cinco carreras impulsadas en la serie. Lleva una racha de ocho juegos bateando de hit, con cuatro actuaciones consecutivas de múltiples imparables.

El mexicano Jarren Duran conectó el cuarto jonrón solitario de Boston en la sexta entrada ante el relevista Kyle Hurt.

Medias Rojas sumaron dos carreras más en la octava entrada gracias a un lanzamiento descontrolado y un passed ball.

Andy Pages impulsó tres carreras, pero los Dodgers no pudieron aprovechar el impulso generado por su canje bomba por el as de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, la noche del sábado.

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Deportes de AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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