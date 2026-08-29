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Rafaela inicia relevo en triunfo de Medias Rojas 6-0 ante Yankees

NUEVA YORK (AP) — Ceddanne Rafaela se repuso de haber calculado mal un elevado al jardín central en la cuarta entrada para sacar a un corredor en el plato, un día después de cometer dos outs en las bases, y conectó un sencillo impulsor en una novena entrada de cuatro carreras, mientras los Medias Rojas de Boston vencieron el sábado por 6-0 a los Yankees de Nueva York en el primer juego de una doble cartelera diurna-nocturna.

El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Jake Bennett (64), realiza un lanzamiento en la tercera entrada durante el primer partido de una doble cartelera contra los Yankees de Nueva York, el sábado 29 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Corey Sipkin)
El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Jake Bennett (64), realiza un lanzamiento en la tercera entrada durante el primer partido de una doble cartelera contra los Yankees de Nueva York, el sábado 29 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Corey Sipkin) AP

El novato Jake Bennett (9-6) volvió a maniatar a los Yankees, al permitir tres hits en seis entradas. Bennett ponchó a siete, no dio bases por bolas y ha permitido una carrera y seis hits en 12 1/3 entradas en dos aperturas de su carrera contra Nueva York.

El venezolano Wilyer Abreu conectó un jonrón ante Carlos Rodón (4-3) en la primera, y los Medias Rojas volvieron a colocarse a dos juegos de los Yankees por el primer comodín de la Liga Americana y la ventaja de local en la postemporada.

El venezolano Andruw Monasterio amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras en la novena y anotó con el doble impulsor de Nick Sogard.

Después de que el dominicano Amed Rosario se embasó por un error de tiro del antesalista Caleb Durbin en la cuarta y avanzó por un passed ball de Rutschman, el venezolano Heliot Ramos elevó una pelota al jardín central.

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FUENTE: AP

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