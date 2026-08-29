Rafael Leão viaja a Turquía antes del esperado traspaso del Milan al Galatasaray

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El jugador del AC Milan, Rafael Leão (izquierda), disputa el balón con el jugador del Chelsea, Josh Acheampong, durante un partido de fútbol amistoso de pretemporada entre el Chelsea y el AC Milan, en Yakarta, Indonesia, el sábado 8 de agosto de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara) AP

El club turco publicó el sábado un breve video en X en el que se ve al jugador de 27 años sentado en un avión y enviando un mensaje a los aficionados del club.

Galatasaray informó que ha iniciado conversaciones para su traspaso desde el AC Milan.

Leão, quien jugó el Mundial este año, también habría sido pretendido por el Aston Villa. Según reportes de medios, está previsto que firme un contrato de cuatro años con el Galatasaray.

Milan fichó a Leão procedente del club francés Lille en 2019.

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FUENTE: AP