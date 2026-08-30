americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rafael Leão completa traspaso de 44 millones de dólares a Galatasaray

ESTAMBUL (AP) — El extremo portugués Rafael Leão completó el domingo un traspaso de 38 millones de euros (44 millones de dólares) del AC Milan al Galatasaray.

Rafael Leão (centro) del Milan disputa el balón con Romeo Lavio de Chelsea durante un partido de fútbol amistoso de pretemporada entre el Chelsea y el AC Milan, en Yakarta, Indonesia, el sábado 8 de agosto de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara)
Rafael Leão (centro) del Milan disputa el balón con Romeo Lavio de Chelsea durante un partido de fútbol amistoso de pretemporada entre el Chelsea y el AC Milan, en Yakarta, Indonesia, el sábado 8 de agosto de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara) AP

Galatasaray anunció que fichó al ex MVP de la Serie A con un contrato de cuatro años y un salario neto de 10 millones de euros (11,6 millones de dólares) por temporada.

“Además, el 20% de la ganancia de cualquier futura venta del jugador se pagará al AC Milan”, detalló el club turco.

Leão, de 27 años, fue el MVP de la liga italiana cuando ayudó al Milan a ganar la Serie A en la temporada 2021-22, pero en los últimos años ha tenido problemas por lesiones y un rendimiento irregular.

En el Mundial del mes pasado, el centro con efecto de Leão dejó servido un cabezazo decisivo de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido de la victoria 2-1 sobre Croacia que instaló a Portugal en los octavos de final.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

¿PREPARAN EL FUNERAL DE RAÚL CASTRO EN CUBA? Filtran supuesto protocolo con nueve días de duelo nacional

¿PREPARAN EL FUNERAL DE RAÚL CASTRO EN CUBA? Filtran supuesto protocolo con nueve días de duelo nacional

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter