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Rafael Devers sumerge la pelota con batazo de jonrón y Gigantes vencen 3-1 a Rojos

SAN FRANCISCO (AP) — Rafael Devers conectó su 28º jonrón, un batazo que hizo rebotar la pelota hasta el agua, y el relevista Anthony Molina trabajó 4 1/3 entradas sin permitir carreras para que los Gigantes de San Francisco vencieran el martes 3-1 a los Rojos de Cincinnati.

El dominicano Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, festeja luego de conseguir un jonrón en el encuentro del martes 25 de agosto de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Tony Avelar)
El dominicano Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, festeja luego de conseguir un jonrón en el encuentro del martes 25 de agosto de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Tony Avelar) AP

Drew Cavanaugh bateó un sencillo de dos carreras en la primera entrada por San Francisco antes de que Devers se volara la barda en la quinta —su tercer jonrón en cinco juegos.

Fue además su 16º cuadrangular en Oracle Park esta temporada, la mayor cantidad de un bateador de los Gigantes desde Barry Bonds en 2007.

Sal Stewart anotó la primera carrera de los Rojos en 23 entradas con su jonrón en la novena. Sus 28 vuelacercas son la segunda mayor cifra para un novato de los Rojos, sólo por detrás de los 38 de Frank Robinson en 1956.

Cavanaugh terminó de 3-3 para su primer juego de tres imparables en su carrera. Nate Furman consiguió su primer hit en las Grandes Ligas, un sencillo en la tercera.

Molina (1-0) relevó al derecho Adrian Houser, quien salió del juego en la segunda entrada con una aparente lesión en su brazo de lanzar. El venezolano permitió un hit y ponchó a un bateador.

Brady Singer (5-12) permitió tres carreras con seis hits en 5 2/3 entradas por Cincinnati, y ponchó a cinco.

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