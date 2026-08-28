Rafa Márquez nombra a Andrés Guardado como su asistente en la selección mexicana

El mexicano Raul Jimenez celebra tras anotar en el encuentro ante Sudáfrica en el Grupo A de la Copa Mundial el jueves 11 de junio del 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Guardado, de 39 años, se retiró a mediados del año pasado y trabajaba como ayudante en el cuerpo técnico de Dani Fragoso con las juveniles del Real Betis en España.

Márquez y Guardado fueron compañeros en la selección mexicana durante cuatro Copas del Mundo. La última en Rusia 2018.

Además de Guardado, nombró a Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma como auxiliares técnicos, mientras que Xabier Mancisidor serán entrenador de porteros y Pol Lorente el preparador físico.

“El cuerpo técnico reúne experiencia internacional, especialización y continuidad, distintas generaciones, escuelas y formas de trabajo, además de experiencia en competencias de élite”, dijo la Federación en un comunicado.

Lillo, quien en México dirigió a Pep Guardiola con Dorados de Sinaloa, después fue asistente del exentrenador del Manchester City, con quien ganó ocho títulos, entre ellos la Liga Premier, la Copa de la Liga y la Community Shield.

Además de sus cinco Mundiales, Guardado es el jugador con más apariciones con la camiseta del Tri, con 182.

Mancisidor trabajó en el Real Madrid, Málaga y Manchester City, donde permaneció las últimas 13 temporadas de su carrera.

Lorente fue asistente de Javier Aguirre, quien dirigió a México en el pasado Mundial.

“Su permanencia da continuidad al conocimiento acumulado sobre los jugadores, la dinámica interna y el entorno”, dijo la Federación.

Márquez y su cuerpo técnico debutarán el próximo 26 de septiembre cuando enfrenten a Colombia en el estadio M&T Bank de Baltimore.

El equipo después se enfrantará a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey; a Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; y a Chile el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

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FUENTE: AP