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Rafa Márquez nombra a Andrés Guardado como su asistente en la selección mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Andrés Guardado, quien como jugador disputó cinco Mundiales, será uno de los asistentes del entrenador Rafael Márquez con la selección mexicana para el ciclo rumbo al Mundial del 2030, informó el viernes la Federación Mexicana de Fútbol.

El mexicano Raul Jimenez celebra tras anotar en el encuentro ante Sudáfrica en el Grupo A de la Copa Mundial el jueves 11 de junio del 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El mexicano Raul Jimenez celebra tras anotar en el encuentro ante Sudáfrica en el Grupo A de la Copa Mundial el jueves 11 de junio del 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Guardado, de 39 años, se retiró a mediados del año pasado y trabajaba como ayudante en el cuerpo técnico de Dani Fragoso con las juveniles del Real Betis en España.

Márquez y Guardado fueron compañeros en la selección mexicana durante cuatro Copas del Mundo. La última en Rusia 2018.

Además de Guardado, nombró a Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma como auxiliares técnicos, mientras que Xabier Mancisidor serán entrenador de porteros y Pol Lorente el preparador físico.

“El cuerpo técnico reúne experiencia internacional, especialización y continuidad, distintas generaciones, escuelas y formas de trabajo, además de experiencia en competencias de élite”, dijo la Federación en un comunicado.

Lillo, quien en México dirigió a Pep Guardiola con Dorados de Sinaloa, después fue asistente del exentrenador del Manchester City, con quien ganó ocho títulos, entre ellos la Liga Premier, la Copa de la Liga y la Community Shield.

Además de sus cinco Mundiales, Guardado es el jugador con más apariciones con la camiseta del Tri, con 182.

Mancisidor trabajó en el Real Madrid, Málaga y Manchester City, donde permaneció las últimas 13 temporadas de su carrera.

Lorente fue asistente de Javier Aguirre, quien dirigió a México en el pasado Mundial.

“Su permanencia da continuidad al conocimiento acumulado sobre los jugadores, la dinámica interna y el entorno”, dijo la Federación.

Márquez y su cuerpo técnico debutarán el próximo 26 de septiembre cuando enfrenten a Colombia en el estadio M&T Bank de Baltimore.

El equipo después se enfrantará a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey; a Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; y a Chile el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

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Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes

FUENTE: AP

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