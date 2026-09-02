Qué saber sobre un ataque aéreo de EEUU que, según informes, alcanzó una boda en Irán

Cuatro personas —dos mujeres y dos niños— murieron y más de 60 resultaron heridas, de acuerdo con la prensa estatal iraní. El organismo de derechos humanos indicó que uno de los niños, un adolescente, murió como resultado de otro ataque contra una torre de comunicaciones ubicada cerca del lugar.

Fuertes explosiones remecieron el martes la localidad costera de Kuhestak, en el estrecho de Ormuz, y grabaciones de seguridad difundidas por la agencia semioficial iraní Fars mostraban bolas de fuego que iluminaban el cielo nocturno. El ataque formó parte de la más reciente ola de bombardeos estadounidenses en el sur de Irán, que de acuerdo con las fuerzas armadas de Estados Unidos, estaba dirigido contra baterías antiaéreas, sistemas de radar y activos marítimos.

Kuhestak es una de una varias pequeñas localidades ubicadas a lo largo de la árida costa del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en un punto central durante los seis meses de combates. Kuhestak se encuentra a unos 30 kilómetros (18 millas) de la ciudad de Minab, donde más de 100 niños murieron en un ataque estadounidense que alcanzó una escuela primaria el pasado 28 de febrero, el día en que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra.

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, capitán Tim Hawkins, señaló que el ejército de Estados Unidos revisa los reportes del ataque contra la boda. Se rehusó a decir si las fuerzas armadas habían iniciado una investigación formal.

Ha habido poca información procedente de la zona. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Al menos un misil alcanzó la vivienda de Ali Mallahi, un pescador que en ese momento celebraba la boda de su hija, informaron medios estatales.

“El misil destruyó por completo el techo de la casa”, relató Mallahi en una entrevista con la televisión estatal mientras mostraba el lugar del impacto. Indicó que una casa vecina con la que comparte el patio fue alcanzada por un segundo proyectil. Al igual que la mayor parte de la población de la localidad, Mallahi pertenece a la minoría étnica baluchi.

Por ahora se desconoce si existen videos del momento del impacto. Pero medios iraníes han difundido imágenes en las que se puede ver un cráter, así como graves daños en las paredes y el techo de la residencia, un automóvil destrozadoy escombros —incluidos los zapatos de los invitados a la boda.

Cuatro muertos y decenas de heridos, según medios estatales

La agencia noticiosa estatal IRNA y la televisión estatal informaron que dos mujeres y dos niños —de 4 y 16 años— perdieron la vida, y al menos 68 personas resultaron heridas. Poco después del ataque, el vicegobernador de la provincia Ahmad Nafisi informó de la muerte de cinco personas. De momento se desconoce el motivo de la discrepancia.

En el hospital de Minab, a donde fueron trasladados los heridos, medios iraníes transmitieron imágenes de por lo menos dos niñas y a una mujer con vendajes. Una de las niñas parecía seguir en estado de shock.

En el hospital, un hombre con vendajes en la cabeza y el brazo relató que iba camino a la boda cuando escuchó aviones sobrevolando. La explosión ocurrió en el momento en que llegaba al lugar.

“Los bloques caían sobre la cabeza de la gente. Había muchos niños pequeños y mujeres que estaban gravemente heridos. Muchísimos”, dijo en un video publicado por la Media Luna Roja Iraní, que no lo identificó.

El puerto cercano también fue atacado

La ola de ataques también alcanzó una torre de comunicaciones en el puerto de Kuhestak, a unos 100 metros (yardas) de la casa de Mallahi, según medios estatales.

Al menos dos misiles impactaron la torre de comunicaciones y otro alcanzó un muelle, dijo Moein Arjomand, director de la Red de Documentación de Derechos Humanos de Baluchistán, en declaraciones a The Associated Press, citando a testigos que hablaron con su grupo.

El grupo, que se mantiene en contacto con comunidades baluchis en Irán, indicó que el joven de 16 años murió luego de ser alcanzado por metralla mientras conducía su motocicleta cerca de la torre de comunicaciones, y no en la boda como informaron los medios iraníes.

Por separado, Irán ha dicho que cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria y 10 integrantes de las fuerzas voluntarias Basij fallecieron como resultado de la más reciente ronda de ataques de Estados Unidos. En total, 108 personas resultaron heridas, según medios estatales.

Expertos dicen que los fragmentos apuntan a un arma “muy precisa”

Las imágenes de fragmentos de un misil, que según los medios iraníes fue utilizado en el ataque contra la residencia de Mallahi, corresponden a los de un misil de crucero SLAM-ER fabricado en Estados Unidos, afirmaron dos expertos en armamento en entrevista con la AP.

Trevor Ball, analista de armas para Armament Research Services, explicó que el SLAM-ER fue “desarrollado como un arma muy precisa” que puede ser redirigida en pleno vuelo por un operador humano mientras observa su trayectoria a través de una cámara infrarroja.

N.R. Jenzen-Jones, director del grupo, indicó que el fragmento de una aleta era característico de un SLAM-ER mejorado, fabricado por Boeing con un alcance de más de 270 kilómetros (168 millas).

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí también cuentan con este tipo de misiles, añadió. Irán ha lanzado repetidos ataques contra ambos países a lo largo de la guerra, pero ninguno ha informado de ataques recientes contra Irán.

El Comando Central se negó a comentar sobre las conclusiones de los analistas.

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El Deeb informó desde Beirut. Los periodistas de The Associated Press Amir-Hussein Radjy en Zúrich, Fatma Khaled en El Cairo y Konstantin Toropin en Núremberg, Alemania, contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP