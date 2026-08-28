Qué saber sobre las críticas al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

ARCHIVO - Foto del 27 de agosto del 2015, el secretario general de la UEFA Gianni Infatino durante el sorteo de la Liga de Campeones acompañado del exjugador del Barcelona Carles Puyol. (AP Foto/Claude Paris, Archivo) AP

La UEFA encabeza la reacción contra Infantino por su fallido plan de venta de la Copa del Mundo, que creó una profunda fractura en el deporte hace un mes.

Muchas de sus federaciones miembro han retirado el apoyo al dirigente de la FIFA, que se presentará a la reelección en marzo de 2027, y algunas han pedido su dimisión.

Esto es lo que hay que saber sobre el creciente rechazo al presidente de la FIFA.

La UEFA agravó la situación el jueves al revelar que está preparando una posible denuncia penal contra el presidente de la FIFA en Suiza —donde tiene su sede la organización— por presunta mala gestión.

La confederación europea de fútbol presentó solicitudes ante tribunales de Estados Unidos para obtener pruebas sobre el plan reservado de Infantino de otorgar a inversores privados encabezados por Joshua Kushner una participación en las ganancias de futuras Copas del Mundo y otros torneos de la FIFA por 4.200 millones de dólares.

La FIFA retiró la propuesta el 1 de agosto, apenas unos días después de que se hiciera pública, tras una intensa oposición.

Los abogados de la UEFA calificaron el plan como “un vehículo para que Infantino y ese pequeño círculo adquieran una participación permanente en los activos más valiosos de la FIFA y, de otro modo, obtengan beneficios de ellos, en detrimento de la FIFA, sus miembros y otras partes dentro de la familia del fútbol”.

La FIFA no comentó la medida de la UEFA, que incrementa la presión sobre Infantino y expone a otros empleados de la FIFA a posibles riesgos legales relacionados con un proyecto que su ahora destituido director de operaciones dijo que era idea de Infantino.

Esto también significa que Kushner, el hermano menor de Jared Kushner —y cuñado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, enfrenta un mayor escrutinio en un momento en que participa en un acuerdo de compra por 12.000 millones de dólares de los Lakers de Los Ángeles.

Algunos críticos de Infantino quieren que renuncie antes de la votación.

La presidenta de la federación noruega de fútbol, Lise Klaveness, manifestó en Mónaco: “Infantino está polarizando al mundo de una manera que no hemos visto en la historia”.

Noruega fue la primera federación miembro de la FIFA en pedir explícitamente la renuncia de Infantino tras el plan de inversión para la Copa del Mundo.

La reelección de Infantino ya no es un hecho

Hace apenas unos meses, antes de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, Infantino avanzaba hacia una victoria electoral sin oposición en la elecciónde marzo.

Ahora el panorama parece menos seguro pues la UEFA, la confederación asiática AFC y la CONCACAF acusaron al presidente de la FIFA de “engaño”.

En conjunto, esos grupos representan a una mayoría de las federaciones miembro de la FIFA. Sin embargo, varios miembros de la AFC y la CONCACAF han declarado que mantienen su apoyo a Infantino, al igual que una serie de federaciones de fútbol en África y Sudamérica, muchas de las cuales dependen de la financiación de la FIFA. Necesita algo más de la mitad de las 211 federaciones miembro de la FIFA para votar por él y ser reelegido.

Infantino pasó el fin de semana pasado en República Dominicana reuniéndose con miembros FIFA del Caribe, pese a que el vicepresidente canadiense de la FIFA y líder de la CONCACAF, Victor Montagliani, le pidió que no visitara el país.

La inversión de 4.200 millones de dólares respaldada por Kushner habría financiado ofertas de 20 millones de dólares para cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA. Para los 25 miembros del Caribe, eso habría sido dinero capaz de cambiar las reglas del juego.

Según la cuenta de Instagram de Infantino el mandatario estaba en Vietnam el miércoles.

Hasta ahora, no ha surgido ningún rival para postularse contra Infantino. La fecha límite para presentar candidaturas es el 18 de noviembre, cuatro meses antes del día de la elección en Rabat, Marruecos, que es un bastión de la FIFA.

Fechas clave en el calendario del fútbol

Infantino debía asistir a Polonia para la Copa Mundial Femenina Sub-20, organizada por la FIFA, que se disputa del 5 al 27 de septiembre. Pero un dirigente del fútbol polaco en Mónaco dijo que no tenían idea de los planes de Infantino para estar en el país.

Es una broma de mucho tiempo que el personal de la FIFA lee Instagram para enterarse de dónde está.

La UEFA tiene una reunión de su comité ejecutivo el 15 de septiembre en Tesalónica, Grecia.

El influyente grupo European Football Clubs se reúne el 29 de septiembre en Copenhague. Está cerca de cerrar un acuerdo de empresa conjunta con la FIFA para supervisar el Mundial de Clubes de 2029, que Infantino quiere que valga 2.000 millones de dólares.

Nasser al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y líder de la asociación de clubes, es un aliado clave de la UEFA y también miembro del gobierno de Qatar, que ha respaldado a Infantino en esta crisis.

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FUENTE: AP