Qué piensan los estadounidenses sobre la guerra en Irán, según encuestas recientes

Las encuestas sugieren que a muchos estadounidenses les preocupa que la acción militar esté haciendo que Estados Unidos sea “menos seguro”, aun cuando ven a Irán como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. También hay señales de advertencia para Trump, quien enfrenta la posibilidad de un conflicto prolongado que podría acompañarse de una importante turbulencia económica. El mandatario emitió mensajes contradictorios el lunes sobre el calendario de la guerra: insinuó que podría estar cerca de su fin, pero también amenazó con usar más fuerza contra Irán si interrumpía el flujo mundial de petróleo.

Los precios fluctuantes del petróleo quizá ya estén alarmando a los votantes. En una encuesta realizada durante el fin de semana se encontró que cerca de 7 de cada 10 votantes registrados están “muy” o “algo” preocupados de que la guerra haga subir los precios del petróleo y la gasolina, y la gran mayoría espera que la acción de Estados Unidos contra Irán dure al menos “meses”, si no más.

Los republicanos respaldan en gran medida al presidente, según las encuestas, pero hay indicios de que desconfían de cualquier respuesta que conduzca a que haya tropas de Estados Unidos sobre el terreno. Y dado que Trump hizo campaña con la promesa de poner “a Estados Unidos primero” y terminar con la participación del país en “guerras eternas”, el conflicto con Irán podría convertirse en un punto particular de fricción.

Aproximadamente la mitad de los votantes registrados —53%— se opone a la acción militar de Estados Unidos contra Irán, según una nueva encuesta de Quinnipiac realizada durante el fin de semana. Solo 4 de cada 10 la apoyan, y cerca de 1 de cada 10 no está seguro.

Eso es similar a los resultados de sondeos rápidos por mensaje de texto de The Washington Post y CNN, ambos realizados poco después de que comenzaran los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel; dichos sondeos también indican que son más los estadounidenses que rechazan la acción militar estadounidense que quienes la apoyan.

En una encuesta reciente de Fox News se encontraron opiniones más equilibradas: la mitad de los votantes registrados aprueba la acción militar de Estados Unidos, mientras que la otra mitad la desaprueba.

Varios de los sondeos recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses piensa que el gobierno de Trump no ha ofrecido una explicación clara de las razones detrás de los ataques militares, y hay algunas divisiones sobre si Irán realmente representaba una “amenaza inminente y directa” para Estados Unidos, como ha dicho la Casa Blanca.

La mayoría de los votantes en la encuesta de Quinnipiac —55%— señaló que no creía que Irán representara una “amenaza militar inminente” para Estados Unidos antes de la actual acción militar. Por otro lado, cerca de 6 de cada 10 votantes registrados que participaron en la encuesta de Fox News dijeron que Irán representa una “amenaza real para la seguridad nacional”, y en una encuesta reciente de AP-NORC se encontró que cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos estaban muy preocupados de que el programa nuclear de Irán representara una amenaza directa para Estados Unidos.

A los votantes les preocupan los precios de la gasolina

A medida que oscilan los precios del petróleo, la gran mayoría de los votantes está “muy” o “algo” preocupada por el aumento de los precios del petróleo y la gasolina en Estados Unidos, según la encuesta de Quinnipiac. Solo cerca de una cuarta parte de los votantes está “no muy preocupada” o “nada preocupada”.

Los niveles más altos de preocupación están impulsados por demócratas e independientes, pero cerca de la mitad de los republicanos también está al menos algo preocupada de que la guerra incremente los precios de la gasolina.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos tomaría medidas adicionales contra Irán si intentaban detener el suministro mundial de petróleo.

Casi la mitad de los estadounidenses se preocupa por la seguridad del país y duda del criterio de Trump

Mientras la guerra con Irán se extiende por Oriente Medio, muchos estadounidenses también temen que las decisiones militares de Trump hayan hecho que Estados Unidos sea menos seguro.

Aproximadamente la mitad de los votantes que participaron en la encuesta de Quinnipiac y en la de Fox News dijeron que la acción militar de Estados Unidos en Irán hace que Estados Unidos sea “menos seguro”, mientras que solo cerca de 3 de cada 10 en cada sondeo indicó que hizo al país más seguro. En la encuesta de CNN se encontró que cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos pensaba que los ataques harían que Irán fuera “una amenaza mayor” para Estados Unidos, mientras que solo cerca de 3 de cada 10 creía que reduciría el peligro.

Cerca de 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos dijeron que confiaban “poco” o “nada” en que Trump tomara las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en Irán, según la encuesta de CNN. Los republicanos manifestaron más confianza que los demócratas o los independientes.

En una encuesta de AP-NORC realizada antes de los ataques se encontró de forma similar que 56% de los adultos en Estados Unidos confiaba “solo un poco” o “nada” en que Trump tomaría las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza militar en el extranjero.

Preocupaciones por el despliegue de tropas

A la mayoría de los votantes les preocupa una posible ampliación del alcance de la guerra.

Cerca de tres cuartas partes de los votantes se oponen a la idea de enviar tropas terrestres a Irán, según la encuesta de Quinnipiac, que se realizó después de que se anunciara la muerte de seis soldados estadounidenses. El miércoles se informó la muerte de un séptimo miembro del Ejército.

El gobierno de Trump ha reconocido la probabilidad de bajas estadounidenses y no ha descartado enviar soldados a Irán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo la semana pasada que era una “tontería” esperar que funcionarios de Estados Unidos dijeran públicamente “hasta aquí exactamente llegaremos”.

Solo cerca de 2 de cada 10 de quienes participaron en la encuesta de Quinnipiac apoyaron el envío de tropas a Irán. Incluso entre los votantes republicanos, en el sondeo se encontró que hay más estadounidenses que se oponen al envío de tropas terrestres que aquellos que lo respaldan: 52% frente a 37%, respectivamente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP