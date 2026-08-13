Putin visita por primera vez las islas del Pacífico reclamadas por Japón, que protesta

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Putin visitó una planta procesadora de pescado, un hospital y una escuela en Iturup, una de las islas más meridionales del archipiélago. Además, conversó brevemente con residentes y se reunió con el gobernador de la región rusa de Sajalín, Valery Limarenko.

Japón reclama derechos territoriales sobre las cuatro islas más al sur del archipiélago, a las que llama Territorios del Norte. La Unión Soviética se las arrebató a Tokio en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, y la disputa ha impedido que los dos países firmen un tratado de paz que ponga fin formalmente a sus hostilidades.

Décadas de esfuerzos diplomáticos para negociar un acuerdo no han producido resultados visibles. Con el paso de los años, el Kremlin ha reforzado su presencia militar en las Kuriles con medidas que parecen subrayar su postura firme en la disputa.

El ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, afirmó que su país “protesta enérgicamente” por la visita de Putin a Iturup, a la llama Etorofu.

“Los Territorios del Norte, incluida la isla Etorofu (Iturup), son territorio inherente de Japón tanto históricamente como desde la perspectiva del derecho internacional”, dijo Motegi en un comunicado.

Japón también protestó en 2021, cuando el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, visitó la isla.

En los últimos días, Putin ha visitado varias regiones de Siberia y del Lejano Oriente ruso. Antes de llegar a Iturup, el presidente ruso hizo una parada en la isla de Sajalín para asistir a la parte final de los ejercicios de la Flota del Pacífico. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP