Pumas vence 2-0 a Pachuca para aspirar a terminar como líder de la Liga MX rumbo a la liguilla

Uriel Antuna puso adelante a los felinos con un cabezazo dentro del área a los seis minutos.

Robert Morales amplió durante el tercero de los minutos del descuento con un penal. El ariete paraguayo llegó a ocho dianas en el campeonato.

Pachuca complicó sus opciones para buscar una remontada después de jugar con 10 elementos desde el minuto seis, luego de que fue expulsado Brian García.

Durante el 10mo minuto del descuento, el venezolano Salomón Rondón recibió su segunda tarjeta amarilla en dos minutos para ser expulsado por Pachuca.

Pumas ahora deberá esperar unas horas para saber si concluye en la cima al contar con 36 puntos, después de lograr su cuarta victoria consecutiva y llegar a ocho jornadas sin derrota (seis triunfos y dos empates). Únicamente Chivas (35) puede superarlos de obtener una victoria en su duelo ante Xolos de Tijuana.

Tuzos queda en la 3ra posición provisionalmente con 31 unidades; podrían caer sólo al 4to sitio si Cruz Azul (30) vence el domingo a Necaxa.

La jornada continuará con los partidos Toluca vs. León; Guadalajara vs. Tijuana; Ciudad Juárez vs. San Luis y América vs. Atlas, que definirán a los últimos clasificados a la liguilla.

TIGRES GOLEA EN MAZATLÁN PARA ESTAR EN LA LIGUILLA

Tigres goleó en casa 5-1 a Mazatlán para hacerse de uno de los dos boletos a la liguilla que están peleando cinco equipos.

Juan Brunetta, minutos 15 y 63, Ángel Correa, al 58, Diego Sánchez, al 81, y Ozziel Herrera, al 84, sentenciaron la goleada.

Gabriel López convirtió el último tanto en la historia de Mazatlán gracias a un potente disparo desde fuera del área que se metió junto al poste a los 78.

El subcampeón Tigres se ubica en la 6ta posición con 25 unidades; todavía puede caer a la 7ma posición.

Mazatlán afrontó su último partido como sede de la primera división en México para quedarse en la 16ta posición con 15 unidades. A partir del próximo torneo, esta franquicia será la de los Potros de Hierro del Atlante, que jugará en la Ciudad de México.

La afición de Tigres colmó las gradas del Estadio Universitario de Nuevo León para ver el último partido de Andre Pierre-Gignac con el equipo en fase regular. El delantero francés, quien afrontará su última liguilla, se va después de una década con el equipo como el máximo goleador en la historia del equipo con 222 dianas y cinco títulos de liga.

FUENTE: AP