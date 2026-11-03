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PSG marca cuatro goles en los primeros 17 minutos ante Villarreal en la Champions

VILLARREAL, España (AP) — Pese a cuatro bajas, el Paris Saint-Germain exhibió la profundidad de su plantilla en la Liga de Campeones.

Fabián Ruiz (centro) celebra tras marcar el tercer gol del Paris Saint-Germain ante Villarreal en la Liga de Campeones, el martes 3 de noviembre de 2026, en Villarreal. (AP Foto/Alberto Saiz)
Fabián Ruiz (centro) celebra tras marcar el tercer gol del Paris Saint-Germain ante Villarreal en la Liga de Campeones, el martes 3 de noviembre de 2026, en Villarreal. (AP Foto/Alberto Saiz) AP

Y los reinantes campeones de Europa parecían sobrellevar la situación sin problemas.

Con la complicidad de una espantosa defensa, el PSG se puso arriba 4-0 al cabo de 17 minutos de un duelo desigual en El Madrigal.

Los goles que hundieron al Submarino Amarillo —el apodo del Villarreal— llegaron en una ráfaga de ocho minutos.

El primero fue a los nueve, cuando Joao Neves empujó a la red un balón suelto después de fallar el remate inicial tras el saque de esquina al área.

Désiré Doué añadió el segundo a los 12, Senny Mayulu marcó un minuto después y Fabián Ruiz facturó a los 17. Los tres tantos se gestaron tras errores del Villarreal, ya fuera al intentar salir jugando desde atrás o al perder el balón en su propio campo.

El PSG, que comenzó la cuarta jornada de la fase de liga como líder de la clasificación, no contó con Ousmane Dembélé, Marquinhos y Nuno Mendes por lesiones musculares. Tampoco cuenta con el extremo Khvicha Kvaratskhelia, quien estará actividad por largo tiempo tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior.

Eso no impedía que el PSG se encaminara a su décima victoria consecutiva en todas las competiciones.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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