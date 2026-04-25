americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

PSG amplia su ventaja en al cima a 6 puntos tras vencer a Angers pese a una roja al final

ANGERS, Francia (AP) — El Paris Saint-Germain reforzó sus esperanzas de retener el título de la Ligue 1 tras imponerse con comodidad el sábado 3-0 al Angers.

Illya Zabarnyi del Paris Saint-Germain reacciona a la victoria de la liga francesa ante el Angers el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/Mathieu Pattier)
Illya Zabarnyi del Paris Saint-Germain reacciona a la victoria de la liga francesa ante el Angers el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/Mathieu Pattier) AP

El resultado dejó al campeón PSG seis puntos por encima del Lens, que se vio obligado a rescatar un dramático empate el viernes 3-3 en Brest.

PSG recibe el martes al Bayern Múnich en el partido de ida de su semifinal de la Liga de Campeones.

Lee Kang-in puso en marcha al PSG al rematar un rebote a los siete minutos después de que el intento de Achraf Hakimi fuera rechazado por el portero del Angers, Hervé Koffi.

Senny Mayulu culminó un contraataque poco antes del descanso para duplicar la ventaja, y Lucas Beraldo cabeceó a la red el tiro de esquina de Lee poco después de la reanudación.

El defensor del PSG Gonçalo Ramos fue expulsado al 74 tras recibir la segunda tarjeta amarilla.

Impulso en la Liga de Campeones

Lyon aumentó sus opciones de clasificarse a la Liga de Campeones con una victoria 3-2 sobre el Auxerre, amenazado por el descenso.

Lyon se colocó tres puntos por encima del Lille, que es cuarto, con Rennes y Marsella también muy cerca. Esos tres juegan el domingo.

Roman Yaremchuk anotó dos veces por el Lyon, y Corentin Tolisso también se hizo presente en el marcador. Sinaly Diomandé aseguró que la primera mitad terminara 1-1, mientras que Bryan Okoh recortó la desventaja al 87 para poner emoción en los últimos minutos.

Auxerre se mantuvo en el 16mo puesto, que es la plaza del repechaje de ascenso-descenso.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Milenko Faria, cuya esposa, la doctora Rubeliz Bolívar, fue detenida por agentes de inmigración, abraza a su hija Milena, tras su entrevista por asilo con las autoridades migratorias, en Tustin, California, el 16 de abril del 2026. (AP foto/Jae C. Hong)

Arrestos de ICE bajan casi 12% tras muertes en Minneapolis y cambio de mando

Autoridades en Lake Forest, en Tampa, Florida, debido a reportes de un hombre que se había atrincherado en una vivienda, en conexión con la desaparición de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida, el 24 de abril del 2026. (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP)

Compañero de piso acusado en conexión con asesinatos de estudiantes en Florida

CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter