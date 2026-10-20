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Protesta de camioneros deja estantes y surtidores vacíos en el sur de Italia

MILÁN (AP) — Algunas estanterías de supermercados y surtidores de gasolineras estaban vacíos el martes en la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, debido a una protesta de camioneros contra el alto costo del diésel, impulsado por la guerra con Irán.

Una mujer camina frente a estantes vacíos en Nápoles, Italia, el martes 20 de octubre de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
Una mujer camina frente a estantes vacíos en Nápoles, Italia, el martes 20 de octubre de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

Los manifestantes bloquearon el lunes la carga y descarga de alimentos frescos y otros bienes en almacenes de distribución de supermercados cerca de Nápoles, informó Sky TG24. Los camioneros suman sus voces a las protestas que se han extendido por Europa a medida que la guerra altera las economías.

Un supermercado de la ciudad colocó una nota en las estanterías vacías en la que se disculpaba porque “algunos productos pueden estar temporalmente no disponibles o disponibles en una gama reducida” debido a la huelga de los camioneros.

En Sicilia, se ha reportado escasez de pasta fresca, quesos y carnes envasados, así como de productos agrícolas, en parte debido a que los compradores han acaparado esas mercancías. También se informó de estanterías de supermercados parcialmente vacías en las regiones sureñas de Calabria y Puglia.

El ministro de Transporte, Matteo Salvini, se reunió el martes con asociaciones nacionales de transporte por carretera para ayudar a los camioneros a sobrellevar la situación, y prometió créditos fiscales para compensar el alza del precio del diésel y fondos para modernizar las tarifas del transporte de carga.

Los precios del diésel son aproximadamente un tercio más altos que antes de la guerra con Irán, pese a los esfuerzos respaldados por el gobierno para contener los precios en los surtidores. Un descuento temporal del impuesto al diésel expiró a principios de este mes.

El presidente del grupo Unatras de asociaciones de transporte por carretera, Paolo Uggè, señaló que Salvini prometió que los pagos comenzarían el miércoles y se comprometió a impulsar legislación para abordar los costos operativos, informó la agencia de noticias LaPresse. Se programó otra reunión para la próxima semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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