Protesta de camioneros bloquea producción de queso mozzarella de búfala en Italia

La preparación de queso mozzarela de búfalo en Caserta, Italia, en el 2006. (AP foto/Franco Castano) AP

La huelga de una semana de los camioneros por el alto costo del diésel, encarecido por la guerra con Irán, también ha bloqueado la entrega de otros bienes básicos a los supermercados y ha dejado vacías las gasolineras en gran parte del sur de Italia. El gobierno aprobó nuevas exenciones fiscales para los camioneros el jueves, pero no se sabe si serán suficientes para poner fin a la protesta.

La interrupción es especialmente perjudicial para la mozzarella de búfala porque la producción de este queso depende de una cadena de suministro con tiempos muy ajustados.

Las búfalas deben ordeñarse independientemente de si las queserías están operando, mientras que las normas de producción exigen que su leche se convierta en mozzarella en un plazo de 60 horas. La mozzarella de búfala es más suave, más cremosa y más rica que la mozzarella de leche de vaca.

Pier Maria Saccani, director del Consorcio para la Protección de la Mozzarella di Bufala Campana DOP, señaló que cerca de 1 millón de litros de leche de búfala producidos el miércoles no pudieron transformarse en mozzarella debido al bloqueo del transporte. El consorcio supervisa los estándares de producción y protege la denominación de origen del queso en Italia y en el extranjero.

“Ayer no se produjo mozzarella”, declaró Saccani lo que según dijo derivó en una pérdida de 3 millones de euros en 24 horas (3,4 millones de dólares).

Por lo general, los ganaderos solo tienen capacidad suficiente para conservar la leche fresca hasta que los camiones de las queserías la recogen y no pueden almacenar grandes cantidades durante periodos prolongados.

“Así que este bloqueo ha provocado obviamente pánico entre los ganaderos, que dicen: ‘¿Dónde la vamos a poner?’”, añadió Saccani.

Las queserías que elaboran mozzarella no pueden acumular un producto altamente perecedero si los camiones no pueden entregarlo a los clientes.

Como resultado, varias queserías han permanecido cerradas, indicó Saccani, al describir la situación como un “bloqueo total de la producción”.

A diferencia de las afirmaciones falsas de este verano de que la producción del queso Parmigiano Reggiano estaba en crisis debido al calor extremo, la producción de mozzarella de búfala sí está realmente en peligro.

El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó nuevas medidas durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el jueves para ayudar a camioneros y agricultores a afrontar los mayores costos del combustible, elevando la ayuda financiera para ambos grupos a un total combinado de 540 millones de euros en créditos fiscales, frente a 434 millones de euros.

Algunos ganaderos han recurrido a dar de comer a sus animales parte de la leche no utilizada porque no tienen adónde enviarla, comentó Saccani, y agregó que la interrupción del transporte también está amenazando el suministro de alimento para animales y del diésel necesario para mantener las explotaciones en funcionamiento.

“Es una situación muy, muy compleja y delicada”, indicó Saccani.

El bloqueo se produce cuando los productores de leche y las queserías ya están afrontando costos más altos. Saccani indicó que el consorcio estima que los costos de producción han aumentado alrededor de un 30%, impulsados por incrementos en el alimento para animales, el diésel, la energía, los envases plásticos y el transporte.

Esos aumentos no se han trasladado por completo a los clientes, explicó, lo que obliga a los productores a absorber gran parte del gasto adicional y reduce la rentabilidad en toda la cadena de suministro.

La mozzarella de búfala es una industria importante en la región de Campania, donde se encuentra la ciudad de Nápoles, y en zonas vecinas del sur de Italia.

Saccani señaló que, en 2025, la producción de Mozzarella di Bufala Campana DOP totalizó algo menos de 58.000 toneladas métricas, y que cerca del 37% de la producción se exportó. Francia es su mayor mercado extranjero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP