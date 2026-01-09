Pritchard anota 28 puntos y Celtics vencen 125-117 a Raptors disminuidos

Compartir en:









Jaylen Brown, de los Celtics de Boston, dribla ante Alijah Martin, de los Raptors de Toronto, en el duelo del viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Charles Krupa) AP

Jaylen Brown añadió 25 puntos, ocho rebotes y siete asistencias a la causa de los Celtics, que ganaron por quinta vez en seis partidos. Boston encestó 14 triples y tuvo un 54% de acierto en tiros de campo para despegarse en la segunda mitad.

El revés rompió una racha de tres victorias consecutivas de los Raptors. Toronto jugó sin los titulares Brandon Ingram (esguince en el pulgar derecho) y Scottie Barnes (esguince en la rodilla derecha).

Jakob Poeltl, pívot de Toronto, también se perdió su noveno partido consecutivo debido a un esguince en la espalda.

RJ Barrett y Ja’Kobe Walter anotaron 19 unidades cada uno por Toronto. Immanuel Quickley terminó con 17 puntos y 13 asistencias.

