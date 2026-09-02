¿Primer obstáculo de Houston rumbo al Super Bowl? Recuperar el título del Sur de la AFC

El defensor Jeffery Simmons (98) de los Titans de Tennessee Titans previo a un juego de pretemporada contra los Seahawks de Seattle, el domingo 23 de agosto de 2026, en Nashville. (AP Foto/George Walker IV) AP

¿Aún más doloroso? Los Texans han perdido en la ronda divisional de la AFC en cada uno de los últimos tres años y tienen marca de 0-7 de por vida en esa ronda. Eso hace evidente el objetivo para la 25ta temporada de los Texans como franquicia de la NFL.

“Eso es algo por lo que estamos luchando, algo que nunca se ha logrado en la ciudad”, dijo el estelar ala defensivo Will Anderson Jr.

Primero, los Texans quieren ganar el título del Sur de la AFC por tercera vez en cuatro temporadas. Houston terminó segundo en 2025, dejando atrás un inicio de 0-3 para cerrar con 12-5. Jacksonville ganó la división por segunda vez en cuatro temporadas con el nuevo entrenador Liam Coen.

Jacksonville también pelea contra su propia historia. Los Jaguars terminaron 13-4 la temporada pasada, pero no han encadenado temporadas consecutivas de 10 victorias en 27 años. Esa también fue la última vez que esta franquicia logró encadenar apariciones en los playoffs.

Los Colts de Indianápolis apostaron su futuro por Daniel Jones con la esperanza de contar con el quarterback que tuvo el mejor arranque de su carrera antes de romperse el tendón de Aquiles derecho el 7 de diciembre en Jacksonville.

Los Titans de Tennessee disputan su última temporada en el Nissan Stadium antes de mudarse a un nuevo recinto, al lado, en 2027. Los Titans han ido rotando gerentes generales y entrenadores, con Robert Saleh como el tercer técnico distinto del equipo en cuatro temporadas perdedoras. El tackle defensivo All-Pro Jeffery Simmons tiene un objetivo simple.

“Han pasado cuatro años desde que fui a los playoffs. Quiero sentir eso otra vez”, comentó Simmons comentó sobre la última experiencia de Tennessee, tras la temporada 2021:

Texans depositan sus esperanzas en su QB

Houston tiene todos los motivos para pensar en el Super Bowl, con Anderson al frente de una defensa que permitió la menor cantidad de yardas en la NFL la temporada pasada y la segunda menor cifra de puntos por partido.

Los Texans convirtieron a Anderson en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL que no es quarterback en abril, después de que registró 12 capturas y 20 tacleadas para pérdida. También le dieron al linebacker Azeez Al-Shaair una extensión de tres años tras su primera selección al Pro Bowl. Y firmaron a Jadeveon Clowney.

C.J. Stroud, la selección global número 2 de 2023, ha ayudado a los Texans acudir a a los playoffs en cada una de sus primeras tres temporadas. Pero fue interceptado cuatro veces en la derrota divisional de los Texans ante Nueva Inglaterra, y Houston activó su opción de quinto año para ganar tiempo de cara a una extensión que antes parecía inevitable.

Los Texans también tuvieron que canjear por Kayshon Boutte después de que el receptor Jayden Higgins se rompió el ligamento cruzado anterior.

Jacksonville defiende su título divisional

Los Jaguars dieron un giro de 4-13 a 13-4 en la primera temporada de Coen, que terminó con una derrota en la ronda de comodines. Trevor Lawrence lanzó para 4.007 yardas y un récord personal de 29 touchdowns. Además, vuelve a contar con Travis Hunter tras la lesión de rodilla derecha que terminó su temporada de novato, aunque es probable que Hunter juegue más como cornerback.

Jacksonville dejó ir en la agencia libre al corredor Travis Etienne y al linebacker Devin Lloyd. Eso deja a los Jags apoyándose en Chris Rodríguez y Bhayshul Tuten para impulsar un juego terrestre que ocupó el puesto 27 de la NFL con 4 yardas por acarreo.

Seleccionar a Hunter dejó a Jacksonville fuera de la primera ronda del draft de abril, y luego los Jags eligieron al ala cerrada bloqueador Nate Boerkircher con la selección global número 54. Las grandes incorporaciones de temporada baja de los Jags incluyeron extensiones para el tight end Brenton Strange, el long snapper Ross Matiscik y el cazamariscales Travon Walker.

Veteranos de regreso en Tennessee junto con un plantel renovado

Saleh llevó consigo al exentrenador en jefe de los Giants Brian Daboll y al exentrenador de los Jaguars Gus Bradley para devolver a los Titans a la condición de una franquicia competente, después de sumar un 6-28 combinado en las últimas dos temporadas. Los Titans también protagonizaron en marzo la mayor ola de gasto de la NFL para añadir talento a un joven plantel.

Los Titans reconstruyeron la defensa alrededor de Simmons, quien logró un récord personal de 11 capturas la temporada pasada. También firmaron al receptor Wan'Dale Robinson y seleccionaron a Carnell Tate, de Ohio State, con la cuarta selección global para darle más ayuda a Cam Ward, la primera selección global del draft de 2025.

Ahora esperan ser el equipo más reciente de la NFL en pasar de último a primero.

Indy confía en que piezas clave de los Colts estén sanas

Jones condujo a los Colts a un inicio de 8-2 y mostró dureza al jugar pese a una fractura fina en la pierna izquierda, antes de romperse el tendón de Aquiles. Los Colts terminaron la temporada con una racha de siete derrotas, cinco de esas caídas después de la lesión que puso fin a la campaña de Jones.

Eso no impidió que los Colts firmaran a Jones por dos años y 88 millones de dólares. Indy también canjeó al receptor Michael Pittman a Pittsburgh y firmó al receptor Alec Pierce con un contrato de cuatro años y 114 millones de dólares. Luego Pierce fue operado del tobillo izquierdo en marzo. Los Colts incorporaron al veterano Keenan Allen en el campamento de entrenamiento.

Los Colts también le dieron una extensión de dos años al campeón corredor de la NFL de 2021, Jonathan Taylor, por 44 millones de dólares.

Pronóstico de posiciones:

Houston, Jacksonville, Tennessee e Indianápolis.

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FUENTE: AP