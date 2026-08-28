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Presidentes de Ecuador y Colombia analizan acciones conjuntas en la frontera común

QUITO (AP) — Tras la reunión con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa dijo que cuenta con un “fuerte apoyo de Colombia” para enfrentar al crimen organizado.

En una entrevista con radio Centro, Noboa mencionó que la víspera habló con su par de ese país, Abelardo De la Espriella, y destacó que “por primera vez hay una estrategia regional”.

Sin mencionar al anterior presidente colombiano Gustavo Petro, de quien fue un fuerte contradictor, Noboa afirmó que las acciones de administraciones pasadas “fueron debilitando, destruyendo esa zona" fronteriza donde, dijo, se ha triplicado el área de siembra de coca.

En tanto, el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, destacó en entrevista con el canal Teleamazonas la estrategia de seguridad analizada el miércoles con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, durante una reunión en la población fronteriza de San Lorenzo.

Previamente Donovan había visitado Tumaco, capital del departamento colombiano de Nariño.

Los puestos de mando unificado con Colombia actuarían “como espejo” con unidades a cada lado de la frontera, explicó Loffredo.

El ministro adelantó también que se espera el aval de la Secretaría de Guerra de Estados Unidos, que lidera la iniciativa de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) de droga, para la creación de un Centro de Fusión de Inteligencia, cuya sede en la cadena del Pacífico sería en Ecuador y del Caribe en Colombia.

Ecuador y Colombia han estrechado su relación con la reciente llegada al poder de De la Espriella, sumándose a la tendencia de gobiernos alineados con la política de seguridad de Estados Unidos. Ambos países forman parte de la A3C.

“La frontera entre Colombia y Ecuador es un punto geográfico estratégico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo. Hoy, estamos cambiando las reglas del juego”, indicó la víspera Donovan en la red social X.

FUENTE: AP

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