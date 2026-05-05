Presidente de Taiwán dice que las visitas de Estado son "un derecho" y denuncia trabas de China

ARCHIVO - El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece un discurso mientras pasa revista a reservistas en un entrenamiento militar en el condado Ilan, Taiwán Oriental, el martes 2 de diciembre de 2025. (AP Foto/Chiang Ying-ying, Archivo) AP

Lai tenía previsto viajar el mes pasado al país—uno de los 12 socios diplomáticos que le quedan a Taiwán—, pero tuvo que cancelar el viaje inicial debido a la presión china, informó el gobierno taiwanés.

China presionó a tres países para que revocaran permisos de vuelo, negándole a Lai el tránsito por su espacio aéreo, señaló el gobierno de Taiwán. China no confirmó si había presionado o no a esos países, pero les agradeció su apoyo al principio de “una sola China” de Beijing.

Sin dejarse intimidar, Lai reprogramó el viaje y llegó a Esuatini el 2 de mayo, donde abordó la cooperación en vínculos económicos, agrícolas, culturales y educativos.

“Igual que salir a visitar a amigos, este es un derecho básico de todos los países”, afirmó Lai a su regreso a Taiwán el martes. “Este viaje, que estuvo sujeto a obstrucciones, en realidad permitió que el mundo viera la determinación y la voluntad del público taiwanés de formar parte del mundo”.

China reclama Taiwán, que se gobierna a sí misma, como parte de su territorio, y sostiene que la recuperará por la fuerza si es necesario, además de prohibir que los países con los que mantiene relaciones diplomáticas conserven vínculos formales con Taipéi.

En la práctica, Taiwán se gobierna a sí misma. Sin embargo, enfrenta una presión creciente de China en todos los frentes. El ejército chino envía aviones de combate y buques de guerra hacia Taiwán casi a diario, al tiempo que presiona a países para que rompan sus relaciones diplomáticas con la isla mediante una combinación de incentivos económicos y presión.

Durante el fin de semana, los organizadores de una conferencia de derechos humanos en Zambia cancelaron el evento después de que China presionara al país anfitrión para excluir a activistas taiwaneses.

Lai se tomó un momento para agradecer a la vice primera ministra de Esuatini, Thulisile Dladla, quien los había acompañado en el viaje, por su papel para garantizar “un viaje de ida y vuelta sin contratiempos” para todos. Dladla había viajado a Taiwán a finales de abril.

“Las acciones de Taiwán muestran que la verdadera demostración del poder de un país no está en lograr que otros se sometan a ti, sino en llevar prosperidad a todos”, añadió.

___

Wu informó desde Bangkok.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP