Presidente surcoreano recalca alianza con EEUU tras la orden de Trump de reducir maniobras

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, segunto por la derecha, habla durante una reunión del gobierno en la oficina presidencial en Seúl, Corea del Sur, el martes 18 de agosto de 2026. (Yonhap via AP) AP

Trump hizo el anuncio sorpresivo en una publicación en redes sociales justo antes de que soldados de Estados Unidos y Corea del Sur iniciaran el lunes las maniobras anuales Ulchi Escudo de Libertad, diseñados en gran medida para afinar la preparación ante las amenazas de Corea del Norte.

Trump citó lo que describió como una buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un y la negativa de Corea del Sur a sumarse a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Al parecer, la decisión de Trump se tomó sin consultas con Corea del Sur y buscaba tender puentes con Kim, lo que profundizó las preocupaciones sobre la fiabilidad de la alianza entre Washington y Seúl, forjada en la convulsión de la Guerra de Corea de 1950-53.

La confianza en Estados Unidos ya se ha erosionado entre muchos surcoreanos debido a la guerra arancelaria de Trump y a una redada migratoria del año pasado en el estado de Georgia, en Estados Unidos, que derivó en la detención de cientos de trabajadores surcoreanos.

El anuncio de Trump “revela la cruda realidad de una alianza Corea-Estados Unidos tambaleante, alimentando el nerviosismo público”, señaló el diario surcoreano Hankook Ilbo en un editorial el martes. “Es absurdo que Estados Unidos parezca tratar a Corea del Norte con más respeto que a su aliado Corea del Sur”.

En una reunión ordinaria del gabinete, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, subrayó la importancia de una firme alianza militar con Estados Unidos al afirmar que “la seguridad nacional se fortalecerá aún más cuando la alianza sea sólida”.

“Cuando reforzamos nuestras fortalezas, nuestro valor e importancia como aliado crecerán aún más”, manifestó Lee, un progresista que ha pedido una postura de defensa más fuerte y autosuficiente.

No estaba claro qué partes de los ejercicios de 11 días entre Corea del Sur y Estados Unidos estaban siendo reducidas. Las fuerzas armadas de los dos países habían dicho previamente que sus maniobras este año serían similares en escala a las de años anteriores e incorporarían lecciones de conflictos recientes, como las experiencias de Corea del Norte en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania. También indicaron que los ejercicios son de naturaleza defensiva.

El Ministerio norcoreano de Exteriores acusó a Seúl y a Washington de planear maniobras más provocadoras este año y prometió responder con “un nuevo nivel de disuasión”.

Perspectivas inciertas para un reencuentro entre Trump y Kim

Kim ha evitado cualquier conversación con Estados Unidos y Corea del Sur desde que su anterior diplomacia de alto perfil con Trump se vino abajo en 2019.

Los expertos dicen que es poco probable que Kim acoja la propuesta de Trump y regrese a las conversaciones en el corto plazo, a menos que se le prometan mayores concesiones de Estados Unidos. Kim ha reforzado sus credenciales militares y diplomáticas en los últimos años al ampliar su arsenal nuclear y alinearse con Rusia en su guerra contra Ucrania.

La oficina presidencial de Lee expresó el lunes su esperanza de que una “relación amistosa” entre Trump y Kim conduzca a un “diálogo significativo” entre sus países para promover la paz en la península coreana. Eso provocó una reacción de la oposición conservadora, que criticó al gobierno de Lee por supuestamente priorizar la reanudación de la diplomacia Kim-Trump por encima de las preocupaciones de seguridad.

“La muralla de seguridad de Corea del Sur está siendo sacudida hasta sus cimientos”, afirmó Park Chung-kwon, portavoz del principal partido conservador de oposición, el Partido del Poder del Pueblo, en un comunicado.

Un debilitamiento del compromiso de defensa de Estados Unidos podría sacudir la seguridad nacional de Corea del Sur, ya que no tiene armas nucleares y está bajo la llamada protección del “paraguas nuclear” de Estados Unidos, que garantiza una devastadora respuesta estadounidense en caso de un ataque contra su aliado por parte de Corea del Norte, que cuenta con armas nucleares. Estados Unidos tiene unos 28.500 soldados en Corea del Sur.

Crecen las dudas sobre la alianza con Estados Unidos en Corea del Sur

En su publicación en redes sociales, Trump dijo que los ejercicios militares con Corea del Sur no solo son costosos, sino que “envían una señal totalmente inapropiada y hostil” a Corea del Norte, que, según él, “no ha sido amenazante y ha sido respetuosa” durante su tiempo en la Casa Blanca. Trump dijo que le preguntó a Lee si Corea del Sur se uniría a Estados Unidos en la “desnuclearización” de Irán, “y dijeron: ‘¡No, gracias!’”.

La oficina de Lee indicó que Corea del Sur y Estados Unidos están debatiendo estrechamente contribuciones prácticas y militares que Corea del Sur puede realizar para ayudar a restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

“Trump concibe una alianza como una inversión que debería pagar dividendos regulares, o como un fondo para tiempos difíciles del que puede retirar dinero cuando otro proyecto no va bien”, explicó Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha en Seúl.

“Los líderes surcoreanos entienden que las relaciones con el gobierno de Trump serán una renegociación constante que vincula asuntos económicos y de seguridad. Por ello, Seúl está respondiendo con cautela a los acontecimientos recientes dentro de ese marco”, añadió Easley.

Una encuesta reciente realizada conjuntamente por el diario surcoreano JoongAng Ilbo y el East Asia Institute, un grupo de investigación con sede en Seúl, mostró que el 46,4% de los encuestados en Corea del Sur consideró a Estados Unidos “un socio no confiable”, mientras que el 45,4% lo calificó de “confiable”.

Fue la primera vez que más coreanos dijeron que no podían confiar en Estados Unidos que los que afirmaron que sí podían desde que el East Asia Institute comenzó a hacer la pregunta en 2017, informó JoongAng Ilbo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP