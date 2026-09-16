Presidente de Sudán del Sur destituye a director de comisión electoral antes de las elecciones

El presidente sursudanés Salva Kiir en el palacio presidencial en Yuba, Sudán del Sur, el 3 de febrero del 2023. (AP foto/Gregorio Borgia) AP

Abednego Akok Kacuol fue cesado de su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Elecciones sin que Kiir diera públicamente una razón. Será reemplazado por Gabriel Bol Deng Majok, quien se desempeñaba como secretario general del organismo.

Akok, de 71 años, fue nombrado presidente del organismo electoral en agosto de 2012 y fue ratificado en noviembre de 2023 después de que la comisión se reconstituyera en virtud de un acuerdo de paz de 2018 que puso fin a una guerra civil de cinco años. Sudán del Sur ha pospuesto repetidamente las elecciones desde que obtuvo la independencia en 2011, alegando retrasos en la implementación del acuerdo de paz.

El período de transición y la implementación del acuerdo de paz de 2018 se han prorrogado varias veces. Según el plan actual, el gobierno de transición debe disolverse el 22 de septiembre y debe haber elecciones el 22 de diciembre, antes de que el período de transición expire en febrero.

Expertos señalan que el cambio de liderazgo en el organismo electoral podría afectar las elecciones.

El analista político Abraham Kuol Nyuon, decano del posgrado de la Universidad de Yuba, manifestó que el cambio de liderazgo podría complicar aún más los preparativos, incluido el registro de votantes.

“Esto es una táctica dilatoria”, declaró Kuol a The Associated Press. "El pueblo de Sudán del Sur debería olvidarse de las votaciones del 22 de diciembre”.

El nuevo director electoral necesitará tiempo para familiarizarse con el cargo y tomar las decisiones necesarias para completar los preparativos, indicó Kuol.

La medida también ha suscitado preguntas sobre el proceso legal para destituir al presidente de un organismo electoral. La Ley Nacional de Elecciones establece un procedimiento específico y enumera motivos de destitución, entre ellos parcialidad comprobada, incapacidad para desempeñar funciones y falta grave.

El analista Boboya James Edmond sostuvo que la decisión no cumplió los requisitos legales.

“El presidente no tiene autoridad exclusiva, según la ley en Sudán del Sur, para destituir al presidente de la Comisión Nacional Electoral a menos que se sigan los procedimientos detallados”, indicó Boboya, director ejecutivo del Instituto de Investigación de Políticas Sociales en Sudán del Sur.

Advirtió que la decisión podría añadir incertidumbre al proceso electoral.

“El presidente está actuando ahora como árbitro en lugar de jugador y participante en el proceso electoral”, afirmó Boboya.

La Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Sudán del Sur advirtió la semana pasada que unas elecciones sin salvaguardias y sin un diálogo político inclusivo podrían avivar un conflicto renovado.

“El país puede avanzar hacia elecciones de una manera que profundice la división y el conflicto, o puede aprovechar este momento para restablecer el diálogo político, proteger a los civiles y establecer las salvaguardias necesarias para una transición pacífica y creíble”, señaló la presidenta de la comisión, Yasmin Sooka.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP