Presidente israelí indulta a paramédico condenado por disparar a atacante palestino hace una década

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ARCHIVO - Elor Azaria, acompañado de su madre, llega al tribunal militar israelí el 30 de julio de 2017, en Tel Aviv, Israel. (AP Foto/Dan Balilty, Pool, Archivo) AP

La condena de Elor Azaria por homicidio involuntario y su liberación tras cumplir dos tercios de su pena atrajeron una enorme atención en Israel, donde el servicio militar es obligatorio para la mayoría de los hombres judíos. En su primera entrevista tras quedar en libertad, Azaria afirmó: “Actuaría exactamente igual, porque así es como necesitaba actuar”.

El presidente Isaac Herzog señaló en un comunicado que actuó por recomendación del ministro de Defensa, Israel Katz, y citó el tiempo transcurrido y el espíritu del cercano Yom Kippur, o Día de la Expiación, como algunos de los factores de su decisión.

Katz, en un comunicado aparte, calificó el hecho como una “decisión correcta, humana y apropiada” y sostuvo que Azaria había estado en una “misión operativa compleja”.

Azaria se acercó a Abdel Fattah al-Sharif mientras yacía en el suelo, desarmado y gravemente herido, después de apuñalar a un soldado en la ciudad cisjordana de Hebrón. Azaria fue captado en un video grabado con un teléfono celular disparándole a al-Sharif en la cabeza.

Su condena fue un caso poco común de un tribunal militar que falló contra un soldado por una acción letal realizada en el terreno. Altos generales presionaron para que fuera condenado, mientras que una gran parte del público israelí respaldaba a Azaria. Algunos simpatizantes protestaron fuera de su juicio.

El ministro israelí de Seguridad Nacional de línea dura, Itamar Ben-Gvir, manifestó el sábado en un comunicado que “anular el antecedente penal de alguien que mató a un terrorista me emociona y me hace muy feliz”.

Algunos palestinos y grupos de derechos humanos describieron la sentencia de 18 meses de Azaria como demasiado indulgente. En el comunicado de Herzog emitido el sábado se indica que su decisión “no constituye una reevaluación del caso”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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